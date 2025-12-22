星鏈衛星爆炸! 近地軌道形成碎片帶 另一星鏈曾與中衛星驚險「擦肩而過」

美國太空探索技術公司（SpaceX）所發射的「星鏈」（Starlink）衛星近期出現大量墜落現象，引發國際關注。 圖:翻攝自X帳號@AZERTAC

[Newtalk新聞] 《今日印度》網站 21 日報導，SpaceX 證實，一顆「星鏈」衛星 17 日發生事故，在近地軌道上形成了一條碎片帶。美國近地軌道實驗室公司表示，該衛星從 418 公里的軌道高度迅速墜落，顯示其可能發生了某種爆炸。他們發現了「數十個」可能是事故殘骸的碎片，「隨著對事件分析的繼續，可能還會發現更多碎片」。

報導稱，這顆衛星在推進器燃料箱洩漏並釋放多個物體後，開始不受控制地墜落。初步調查發現，該事故可能是由衛星內部問題引起的，而不是與太空中的另一個物體相撞。

目前 SpaceX 工程師正在調查這起「看似衛星內部爆炸」的事故原因，並與美國太空總署（NASA）和美國太空軍協調進行追蹤。

SpaceX 表示，這顆衛星大體結構完好，預計將在幾周內重返地球大氣層時燒毀，不會對國際太空站構成危險。該公司確認，衛星運行軌跡位於國際太空站下方，從而避免了與其發生碰撞的風險。

自「星鏈」星座專案啟動以來，SpaceX 已發射超過 1 萬顆衛星，目前仍有約 9,300 顆在軌運行。外界擔心未來隨著越來越多的近地軌道衛星升空，包括輻射、微流星體或隨時可能發生的內部故障都會引起衛星失控，進而增加碰撞風險。

就在不久前，SpaceX 宣稱中美衛星曾在太空中「驚險擦肩」，最近距離僅 200 米。行業預測顯示，到 21 世紀 20 年代末，隨著全球多國的大規模互聯網星座項目相繼推進，近地軌道的衛星總數可能從現在的 2.4 萬顆猛增到 7 萬顆。

報導警告稱，如今近地軌道已經成為太空中最繁忙的區域之一，遍佈著在軌運行的衛星、失效的太空船和太空碎片，一旦發生失控碰撞事故，很可能產生連鎖反應，導致近地軌道產生數以百萬計的新碎片，持續威脅其他正常運行的太空船，甚至長期無法安全使用。

SpaceX 宣稱，為了降低失控衛星發生碰撞的危險，「星鏈」衛星採用低運行軌道設計，確保失控衛星能夠快速再入大氣層，避免成為長期滯留的太空垃圾，但「星鏈」星座的巨大衛星數量，平均每天都有衛星失控或失效，從而增加了碰撞風險。

