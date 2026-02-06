星鏈被切斷 前線俄軍指揮系統癱瘓! 中國宣稱成功開發「對星鏈」武器

為了切斷俄軍設備對星鏈系統的連線，烏軍近期推出星鏈的「白名單」系統，部分前線地區俄軍部隊的攻勢也在星鏈連線被截斷後暫時停了下來。 圖：翻攝自 @__Inty__ X 帳號

[Newtalk新聞] 近年來，俄羅斯持續透過非法管道走私星鏈 ( Starlink ) 終端系統，並將相關設備應用於烏克蘭戰場，對前線烏軍據點與烏克蘭境內設施造成巨大的威脅。為了阻止俄軍對星鏈系統的非法使用，烏克蘭在爭取 SpaceX 執行長馬斯克協助的同時，也推出了星鏈的「白名單」系統，計畫切斷俄軍設備對該系統的連線。就在此時，有消息稱，中國疑似已成功研發能干擾星鏈連線的設備，相關消息也吸引了大批網友的關注。

X 推主「MilitaryNewsUA」指出，在星鏈白名單系統正式實施後，俄軍前線部隊面臨了一場巨大的災難，「由於星鏈的連線遭到中斷，幾乎所有俄軍部隊的指揮、控制系統都陷入了癱瘓」。負責推動星鏈白名單技術的烏克蘭國防部科技顧問謝爾希．弗拉什 ( Serhiy Flash ) 也透露稱，在相關技術正式實施後，「俄軍被迫停止了針對烏軍前線地區的攻擊行動」。

「MilitaryNewsUA」表示，雖然白名單系統也對部分烏克蘭的星鏈設備造成了干擾，「但根據烏克蘭軍方的調查結果，只有那些沒有及時提交私人星鏈衛星通訊設備申請名單的人，才可能遇到類似的問題」。弗拉什也強調，基輔當局目前正在積極處理相關的申請工作，確保烏克蘭的星鏈設備能正常運行。

與此同時，X 推主「NiKITa」也爆料稱，中國疑似已經研發出能干擾星鏈系統的微波武器。「NiKITa」引用香港《南華早報》的報導指出，中國近期公布一款名 TPG1000Cs 的地面微波武器系統，宣稱該武器能在一分鐘內產生 20 吉瓦 ( 1 吉瓦等於 1000 兆瓦) 的脈衝能量，干擾包含星鏈在內的所有近地軌道衛星通訊，並可廣泛運用在卡車、軍艦、飛機與衛星等多種設備之中。

然而，網友們卻對該款武器的實際性能抱持著懷疑的態度，強調這類型的「定向能武器」不能完全切斷設備與衛星間的連線，「充其量只能稱之為『騷擾工具』」。另外也有網友諷刺地表示，全世界的科學家都在推動通訊科技的發展，希望加強各國人民之間的聯繫，「只有中國的科學家反其道而行，持續研究如何『建牆』」。

