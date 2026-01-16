「星鑽交通中心」BOT案啟動招商 鼓勵民間參與投資

▲交通局長王銘德表示，「星鑽交通中心」為市中心和安平地區的交通樞紐，滿足日益增加的停車、公共運輸需求之交通中心。

【記者 劉秋菊／台南 報導】臺南市政府交通局自114年12月30日起至115年3月30日辦理「星鑽交通中心」BOT案第二次政策公告招商，期透過民間投資興建營運，滿足周邊公共運輸及停車需求、規劃符合當地需求之複合式商場，同時修復歷史建築並活化再利用，藉此帶動周邊發展，創造政府及民間合作的雙贏局面。

▲公共運輸處長劉佳峰表示，為使有意參與之民間投資人瞭解本案相關資訊，合計舉行二場招商說明會。

交通局長王銘德表示，「星鑽交通中心」位於中西區民生路二段近中華西路二段路口，市長黃偉哲考量周邊鄰近運河星鑽特區，也是進入安平的門戶，可作為市中心和安平地區的交通樞紐，特別指示交通局妥善規劃周邊整體交通環境，期能打造滿足日益增加的停車、公共運輸需求之交通中心。

局長王銘德指出，「星鑽交通中心」目前作為臨時平面停車場使用，基地面積約1.12公頃，本基地於第一次政策公告後辦理透地雷達探測及試挖掘作業，經調查資料分析可能存有地下遺構之情形，惟為鼓勵民間業者投資興建，後續如有文資處置、移置或拆解之相關工作由主辦機關負責，相關期程不計入契約期間。

▲「星鑽交通中心」位於中西區民生路二段近中華西路二段路口。

交通局長王銘德接著表示，「星鑽交通中心」許可年限70年，以多目標使用方式興建「交通中心」及整建「歷史建築」為主軸，且為因應公共運輸轉乘需求，應規劃至少2席大客車月台，並且須滿足基地及周邊停車需求；在商業空間部分，除了建築內部可附設之外，民間業者應一併修復基地南邊之歷史建築「濟生醫院」，並規劃作為展覽空間展示呈現建築物之歷史脈絡以彰顯和延續文化資產價值，亦可結合輕食餐飲、店鋪，未來一併納入交予業者營運管理。

公共運輸處長劉佳峰表示，為使有意參與之民間投資人瞭解本案相關資訊，特於(115)年1月21日(三)下午2時假台南福爾摩沙遊艇酒店-國際二、三廳及1月22日(四)下午2時假台北集思北科大會議中心-205會議室瑞特廳，合計舉行二場招商說明會，讓民間投資人深入瞭解本案，並廣泛蒐集民間投資人寶貴意見，歡迎有意參與投資的民間投資人踴躍報名參與，活動詳情請洽詢臺南市政府交通局（06-2230325 賴小姐）。(照片交通局提供)

招商資訊詳見財政部推動促參司網站：https://ppp.mof.gov.tw/WWW/inv_ann.aspx