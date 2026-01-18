星鑽交通中心BOT案 啟動招商

臺南星鑽交通中心BOT案啟動招商作業，基地鄰近運河星鑽特區，可做為市中心與安平地區交通樞紐，鼓勵民間踴躍投資。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府交通局「星鑽交通中心」BOT案第二次政策公告招商，廿一日將於福爾摩沙遊艇酒店、廿二日於台北集思北科大會議中心辦理說明會，讓民間投資人瞭解相關資訊並廣泛收集意見，市長黃偉哲鼓勵有意民間投資人踴躍參與。

交通局長王銘德表示，星鑽交通中心鄰近運河星鑽特區，基地面積約一點一二公頃，可作為市中心和安平地區交通樞紐；目前作為臨時平面停車場使用，第一次政策公告後辦理透地雷達探測及試挖掘作業分析可能有地下遺構；為鼓勵民間業者投資，後續如有文資處置、移置或拆解相關工作將由主辦機關負責，相關期程不計入契約期間。

公共運輸處長劉佳峰指出，星鑽交通中心許可年限七十年，以多目標使用方式興建，以交通中心及整建歷史建築為主軸，除至少規劃二席大客車月台外，亦需修復濟生醫院歷史建築及規劃展覽空間，未來交與業者營運管理，透過民間投資興建滿足公共運輸、停車及符合當地需求的複合式商場。