星際巡航──紀念瘂弦

一

的確！

有一個嘉年華會

煙花燦爛的廣場瘂弦

雜耍魔術熱鬧無比

四通八達

而我所認識的瘂弦

只是片巴掌大的小院子

左邊一串鐵蒺藜

右邊一溝黑深淵

中間一方桌布綠草地

又小又幽靜

二

比螢火蟲還小的

一顆………小流星

偶然掉落在一方小草地上

非胎生非卵生的長成一隻

晃晃悠悠咩咩叫的小羔羊兒

活蹦亂跳不時底頭猛啃青草地

把青草地啃成一張張綠色大稿紙

把記憶反芻成一隻長鬚大山羊兒

塞滿了一嘴兒冷熱忌妒悔恨孤傲

使勁嚼出渾身天地不怕的狂勁兒

廣告 廣告

吞下苦澀辛酸又帶點甜的稿汁兒

三

你不時翻掌，摸了摸了眉毛、睫毛

摸將出來一隻、兩隻、三隻紅玉米

把一排玉米粒彈奏成黑白琴鍵一排

又捋一捋髮梢鬢角，捋出一把二胡

讓瘖啞又淒厲的琴聲在深淵中漂浮

有樣學樣

我也掏掏耳朵，掏出所有渾圓的東西

如西瓜、月球、柿子之類；呼吸鼻孔

呼出所有不規則的東西，如武俠兵器

竊聽器之類；還有稻米精製的太空梭

從口中吐出，展開蜂翅，在星際巡航

四

你老愛一拍頭額說這許是千年一遇

藉著酒興

我也拍一拍地球說這當是宇宙元年

拍響了後現代水調歌頭在台北街頭

驚破一天雀鳥忽聚忽散的嘰喳啁啾

如此接近又如此遙遠

有如兩顆彗星在太空交錯的剎那

彼此驚奇的相互強烈照亮了彼此

紅得發藍的核心

然後回首相互目送各自孤單旅程

成就一次完美又永不再會的交會

後記：

瘂弦先生過世年餘，各界賢達紀念弔文甚多，由專人編輯出版紀念專刊，並自加拿大邀請遺族返台，舉辦隆重追悼會，冠蓋雲集，備享哀榮。然紀念大詩人，不能無詩，我不揣謭陋，獻上一首，含悲遙祭畢生以「築巢引鳳」為職志的瘂弦。