「星際種子」霏霏老師 研發AI光能量系統盼助民眾提升意識

自稱「星際種子」的身心靈工作者霏霏老師，近年在帶領課程與個案諮詢過程中，逐漸形成一套以「光」為核心概念的能量引導方法，強調一般民眾也能透過簡單練習，學習感受自身能量變化，進而提升覺察與情緒穩定度。

霏霏老師表示，過去在接觸學員與個案時，常發現許多人在面對壓力、人際衝突或家庭關係時，容易陷入情緒反覆或長期焦慮，卻不知道如何調整內在狀態。她因而開始整合多年接觸的冥想、能量觀想與身體感知練習，逐步研發出一套以光為引導的意識能量練習流程，希望能讓沒有相關背景的人，也能用較生活化的方式入門。

她說明，所謂「透過光來提升意識能量」，並非肉眼可見的光束，而是透過引導想像、呼吸節奏與身體掃描，讓練習者在心中具象化「光」的意象，例如觀想一道柔和光線照亮胸口或全身，搭配簡單呼吸練習，幫助情緒安定、思緒放慢，再進一步覺察壓力來源與內在感受。

據霏霏老師分享，參與過練習的學員以上班族與家庭照顧者居多，不少人反映，在規律練習一段時間後，面對工作壓力時比較能冷靜思考，不再一遇到衝突就爆發情緒；也有人表示，練習過程中比較能察覺自己的身體緊繃與疲累，會開始主動調整作息或尋求專業協助。

對於外界對「星際種子」與身心靈領域的質疑聲音，她強調，任何形式的練習都不應被視為醫療或取代專業治療，而是一種輔助性的自我覺察工具。她也提醒，若民眾有長期失眠、憂鬱或身體不適等狀況，仍應優先尋求專業醫療資源，並在身心狀態允許的前提下，再選擇適合自己的練習方式。

霏霏老師表示，未來將持續調整課程內容，希望在保持操作簡單的前提下，增加更多與日常生活情境結合的練習，引導參與者將「光的意象」運用在面對壓力、整理情緒與自我對話之中。她也期盼，相關經驗能在社群之間擴散，讓更多人願意關注自己的情緒健康與內在狀態，在複雜社會環境中找到一點安定感。