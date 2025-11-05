星青兒暢遊淡海輕軌 有愛無礙
記者吳瀛洲∕新北報導
新北市府社會局透過創新型補助計畫，支持台灣星奇兒創藝協會辦理家長成長學院成果發表暨體驗活動，邀請二度就業婦女擔任導覽員帶領一群小朋友暢遊淡海輕軌，並進入維修廠參訪，展現身心障礙者平權與社會共學共融成果。
參加這次活動的台灣星奇兒創藝協會的孩子們，在淡海輕軌列車及月台上，聽取沿途導覽和介紹，並與幾米作品合照，也實地進廠看見輕軌維修的過程，都相當開心。
社會局指出，淡海輕軌以「有愛無礙」為理念，首次開放專列與維修廠作為教育體驗場域；星兒青年於列車上以中、英、日及噶瑪蘭語導覽淡水文化，展現學習成果；家長與小朋友也體驗加砂、洗車等實作過程，認識公共運輸背後的專業與細節。
社會局副局長吳淑芳參加活動表示，這項計畫將交通運輸、文化導覽與社會教育結合，象徵身心障礙者從被照顧者轉化為參與者與貢獻者，也實踐CRPD（身心障礙者權利公約）平權參與的精神。
星奇兒協會理事長陳傳宗指出，計畫以「培力而非同情」為精神，讓自閉症孩子接受實務導覽訓練，培養職能與自信，並結合在地淡水旅學堂邀請二度就業婦女擔任導覽員，提升再就業機會與經濟自主。
