星青兒暢遊淡海輕軌 有愛無礙

台灣星奇兒創藝協會在淡海輕軌列車上為小朋友介紹淡水風光和人文歷史。（新北社會局提供）

新北市府社會局透過創新型補助計畫，支持台灣星奇兒創藝協會辦理家長成長學院成果發表暨體驗活動，邀請二度就業婦女擔任導覽員帶領一群小朋友暢遊淡海輕軌，並進入維修廠參訪，展現身心障礙者平權與社會共學共融成果。

台灣星奇兒創藝協會帶領星兒小朋友開心和幾米作品一起乘坐淡海輕軌暢遊。（新北社會局提供）

參加這次活動的台灣星奇兒創藝協會的孩子們，在淡海輕軌列車及月台上，聽取沿途導覽和介紹，並與幾米作品合照，也實地進廠看見輕軌維修的過程，都相當開心。

社會局指出，淡海輕軌以「有愛無礙」為理念，首次開放專列與維修廠作為教育體驗場域；星兒青年於列車上以中、英、日及噶瑪蘭語導覽淡水文化，展現學習成果；家長與小朋友也體驗加砂、洗車等實作過程，認識公共運輸背後的專業與細節。

社會局副局長吳淑芳參加活動表示，這項計畫將交通運輸、文化導覽與社會教育結合，象徵身心障礙者從被照顧者轉化為參與者與貢獻者，也實踐CRPD（身心障礙者權利公約）平權參與的精神。

星奇兒協會理事長陳傳宗指出，計畫以「培力而非同情」為精神，讓自閉症孩子接受實務導覽訓練，培養職能與自信，並結合在地淡水旅學堂邀請二度就業婦女擔任導覽員，提升再就業機會與經濟自主。