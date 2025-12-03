▲星饗道歲末感謝季推海味與料理秀齊發。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】星享道酒店集團旗下「星饗道國際自助餐」將於2025年12月6日至2026年2月8日推出冬季海味企劃「真多蝦、金多蟹－感謝有你饗到你」，以民眾最受歡迎的蝦、蟹為核心，從冷檯、生食檯到熱廚全區換季，帶來豐盛多層次的歲末海鮮體驗。活動期間每桌加贈「松葉蟹腳杯」，以應景海味迎客搶改尾牙、春酒與各式年終聚餐。

▲精選松葉蟹、蘭花蟹、牛蹄蟹、法國螺與白蝦，以冰鎮呈現鮮甜原味。周末限定的主廚郭誌隆《蒸汽石頭蝦料理秀》更是此次焦點。（記者廖美雅拍攝）

星享道酒店表示此次海鮮全面升級，精選松葉蟹、蘭花蟹、牛蹄蟹、法國螺與白蝦，以冰鎮呈現鮮甜原味。周末限定的主廚郭誌隆《蒸汽石頭蝦料理秀》更是此次焦點。以300°C以上加熱的鵝卵石快速悶熟大蝦，搭配辛香料、米酒與蔥蒜，高溫蒸氣將蝦肉鮮度完全鎖住，白煙升起、香氣四溢，帶來強烈的視覺效果，是最具亮點的現場體驗。

▲以300°C以上加熱的鵝卵石快速悶熟大蝦，搭配辛香料、米酒與蔥蒜，高溫蒸氣將蝦肉鮮度完全鎖住。

延伸蝦蟹主題，餐廳推出多款冬季新品，包括星饗龍蝦可頌堡、酪梨鮮蝦卷、雞尾酒酪梨鮮蝦沙拉，以蔬果風味突顯海鮮的清爽層次。握壽司區同步推出鮭魚、天使蝦、牛小排握壽司，一次滿足油脂、甜度與焦香肉味的三重口感。其他菜色同樣展現多國特色與濃郁海味，包括名古屋手羽先、炸蝦天婦羅、現烤午魚，以油炸與直火技法呈現鹹香；西式料理端出義式蒜味油封蝦、龍蝦干貝披薩、爐烤大蝦，以蒜油與火烤堆疊厚實風味。另有德國豬腳、新加坡黑胡椒蝦、避風塘炒蟹、老酒乾鍋雞等異國料理。

此外，為呼應歲末感謝氛圍，特別設置「歲末感謝留言區」用餐民眾寫下祝福、感謝與鼓勵的話語，並於餐廳外的大型跑馬燈播放，讓溫暖訊息在城市裡流動。