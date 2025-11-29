星馬洗腎中心交流 人文關懷有志一同

關關難過，關關過，至於身體有病痛的時候，需要有溫度的醫療協助，就可以安心養病，像是馬來西亞檳城的慈濟洗腎跟長照中心，非常注重人文關懷，新加坡洗腎中心，特地派員前往交流。

新加坡慈濟洗腎中心20人團隊一年後再訪檳城，深入交流醫療與人文照護。新加坡檳城洗腎中心經理鐘翠萍表示，團隊希望親身體驗慈濟的人文精神，將「以人為本」的照護模式帶回新加坡，落實在日常服務中。

新加坡洗腎中心經理 鐘翠萍：「在之前已經聽說，其實他們除了在洗腎中心服務，他們還是會去家訪，因為我們的醫護人員是，來自不同國家的醫護人員，然後對慈濟的一些醫療的人文，這邊其實是很陌生的，所以希望帶著他們來，能夠集體地去看，然後可以回去，也是用這種精神，在我們的病人身上。」

檳城慈濟洗腎中心護理長 黃靜嫻：「我們是比較多在家訪，因病而苦，因貧而苦，所以種種的苦加起來的時候，我們除了醫療上給予的服務，我們能做的就是陪伴，那透過家訪，我們就會看到說，他們其實內心很苦，就是靠這樣子的一個互動，讓大家可以在這樣的一個環境下，安心地接受醫療的照護。」

此外，新加坡團隊也在長照中心體驗遊戲互動，瞭解長照中心的人文精神與日常運作方式。

新加坡慈濟志工 李明惠：「其實這個長照的概念，不要整天在家裡，被電視看，我們慈濟在新加坡 其實也有兩個中心，就是邀約社區居民下來活動，都是差不多一樣的概念，讓我們(不會患上)他剛剛講的一個，失智跟失能。」

檳城慈濟洗腎中心護理長 黃靜嫻：「其實它是一個很大的文化交流，因為不同的國家，它有不同的政策，他們做的，我們可以學習，我們做的，我們可以分享，我們才能把，我們想要照顧的病人的質量，可以這樣子的提高。」

這是一場雙向學習的文化交流，彼此分享經驗，讓照護品質更好，讓患者得到更完整的陪伴與支持。

