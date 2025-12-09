星駐台代表離任 張善政盼持續交流

新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑即將離任，9日赴桃園市政府向市長張善政辭行。張善政感謝葉偉傑任內積極推動台星交流與各領域合作，也參與桃園各項國際活動，留下許多珍貴回憶，是深化桃、星關係的重要推手，期盼借鏡星國經驗，持續推動軌道建設與觀光交流。

張善政表示，桃園正處於捷運路網建設的關鍵期，新加坡在公共建設與城市治理的高效率值得桃園借鏡，感謝葉偉傑協助促成市府率團赴新加坡考察捷運與工程建設，收穫豐碩，期盼未來雙方在軌道建設與經貿觀光上能有更緊密的合作。

張善政也提到，新加坡地狹人稠，雖然城市建設進步，但相對缺乏高山與自然的原始景觀。桃園擁有豐富的山海觀光資源，像是深受遊客喜愛的拉拉山神木群等自然景點，都非常推薦新加坡遊客親子旅遊或生態探索，希望葉偉傑返國後也可以協助宣傳，將桃園的自然之美介紹給新加坡朋友，促進兩地觀光客互訪。

張善政也與葉偉傑交流綠能發展議題，他表示，新加坡因土地有限，在水庫設置浮動式太陽能板的經驗，展現對土地利用的高度共識與效率，台灣雖有類似規畫，但常面臨養殖漁業與生態保育的平衡挑戰，未來也希望能參考新加坡的溝通模式與技術應用，尋求更佳的解決方案。

張善政說，這兩年來航空城計畫與機場周邊的發展進度顯著，相關建築與基礎設施陸續成形，產業專用區的土地標售情形也很樂觀，隨著第三航廈工程順利推進，航空城將成為未來台灣經濟發展的重要引擎，歡迎葉偉傑隨時回來見證桃園的蛻變與成長。

葉偉傑則表示，過去幾年與桃園市政府互動密切，雙方深厚情誼不言可喻，像新加坡捷運工程相關企業來台發展後，積極參與台灣各地捷運標案，也樂見透過台灣捷運聯盟桃捷公司分享營運經驗。

葉偉傑也分享新加坡與馬來西亞柔佛州正合作建設「柔佛─新加坡經濟特區」與「柔新捷運」，鼓勵台灣企業進駐，作為布局東南亞的據點。在綠能方面，他也分享新加坡克服土地限制，發展光電的經驗，期盼未來雙方在科技、AI發展及經貿領域持續深化合作。