【星鳴特攻2.0?】《高嶺鐵衛》總監談遊戲表現：「玩家數不重要」

(合成來源：Wildlight、Steamdb)





就在去年的 TGA 遊戲大奬上，一款名為《高嶺鐵衛》的免費射擊遊戲成為了活動的最終壓軸作，然而，本作立刻因為乏善可陳的畫面以及玩法展示引發了許多負面反應。雖然本作在 1 月底正式上線當天創下了亮眼的表現，但遊玩人數在那之後就每況愈下，暗示了絕大部分的玩家都不願繼續遊玩本作。然而，根據開發團隊 Wildlight 負責人兼《高嶺鐵衛》製作總監 Chad Grenier 的說法，本作的遊玩人數高低「並不重要」。

在接受《Polygon》網站的訪談時，Chad Grenier 表示無論《高嶺鐵衛》遊玩人數達到 1000 或 1 億人都不重要，因為對他來說，最大的重點在讓本作受到願意嘗試本作的玩家所愛。對此，他補充表示希望能讓《高嶺鐵衛》成為受到玩家熱愛，並成為他們生活中的一部分。

《高嶺鐵衛》已於 1 月 26 日正式上線，雖然在上市當天於 Steam 平台創下了將近 10 萬人同時在線的驚人成績，但隨後玩家人數就出現了雪崩式的狂跌，一週後的現在，本作的每日最高同上人數平均只剩不到 1 萬人。至於本坐在 PS5 以及 Xbox Series X|S 平台上的表現目前仍不得而知。

在這之前，《高嶺鐵衛》關卡設計師 Mohammad Alavi 曾表示 Wildlight 必須為本作找到一個充滿熱情的核心社群，並開始逐漸成長，對此，這位高層也強調《高嶺鐵衛》並不需要「超高的玩家數」才能取得成功。

而在這次的訪談中，來自 Wildlight 的 Dusty Welch 揭露團隊其實曾考慮要讓《高嶺鐵衛》成為一款付費遊戲，但最終認為這並不符合他們想要達成的目標。

雖然他並沒有明確提及任何遊戲，但在 2025 年創下驚人表現得《ARC Raiders》就是以 40 美元的價格上線，最終連續 11 週成為 Steam 平台遊玩人數最高的遊戲。然而，這方面的話題也存在著《星鳴特攻》這樣的反例，本作同樣以付費價格上線，但最終止活了兩週就遭到關服。

《高嶺鐵衛》由多位曾參與過《決勝時刻》、《Apex英雄》以及《神兵泰坦》的開發者參與製作，然而，就在本作引發負面討論後，團隊也從 Steam 商品頁面上悄悄移除了對於這些過去作品的提及。此外，本作也在近期推出了一波大型更新，加入了全新的 5v5 模式，同時強調本作的更新速度將會比《Apex英雄》更快，甚至已經計劃好了 2026 年一整年的更新計劃，包含新地圖、槍枝、角色等。

