星MPA與DNV續簽MoU 共推數位化與低碳海事未來

根據英國航運相關網站表示，新加坡海事及港務管理局（MPA Singa-pore）與挪威船級社（DNV）強化合作關係，簽署新的合作備忘錄（MoU），加速智慧化、綠色化與永續海事產業發展，攜手推動邁向低碳與數位化航運未來。

消息指出，這份合作備忘錄於近期舉行的新加坡與挪威會議上簽署，主要在深化雙方於海事永續發展、數位創新及人才培育三大領域合作。

按照協議內容，新加坡海事及港務管理局與DNV將共同推動研發、創新與測試示範計畫，特別聚焦於遠端船舶操作、零碳與近零碳燃料應用及智慧船舶系統開發。雙方也將攜手與當地海事社群、大專院校及研究機構展開產學合作，促進技術應用與標準制定。

新加坡海事及港務管理局指出，該合作除支持航運業脫碳轉型，也將推動相關技術解決方案研發與驗證，加速低碳燃料使用與智慧化系統應用。

雙方還將在產業培訓與人才發展方面擴大合作，透過「海事創新委員會（Maritime Innovation Committee）」、「PIER71」與「智慧港挑戰賽」等平台，共同培育下一代新加坡海事專業人才。

此次簽署備忘錄是雙方長期合作的延續，雙方最初於二○一四年展開合作，並於二○一九年與二○二二年兩度續約。當時由新加坡海事及港務管理局產業與轉型副署長Kenneth Lim與DNV東南亞、太平洋及印度區域經理Cristina Saenzde Santa Maria共同簽署，將合作延長三年。

挪威船級社在新加坡業務布局不僅限於與MPA合作。今年八月底DNV也與新加坡理工大學（SIT）續簽合作備忘錄，深化雙方在海事教育、應用研究與創新領域合作，聚焦脫碳、數位化與人才培養等領域。該協議延續自二○二二年建立的合作關係，展現DNV持續投入新加坡海事創新生態的決心。

透過此次合作，雙方期望共同打造更智慧、更永續的海事產業生態，為全球航運業綠色轉型與數位化發展奠定堅實基礎。