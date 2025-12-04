（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】由宜蘭縣政府文化局主辦的「映像節」今(114)年以《光與影 Light & Shadow》為主題，將於12月6日至25日在中興文創園區展出，邀請跨領域國際藝術家團隊打造「光」與「影」二大展區，透過光影、纖維、科技、互動等媒材手法，融合舊紙廠建築質地、自然光線與人文敘事，重新開啟觀者與土地間的對話。

映像節《光與影 Light & Shadow》 中興文創園區展出開啟觀者與土地對話 - https://www.watchmedia01.com

「映像節」今年是第9屆，以《光與影 Light & Shadow》為主題，其中「光」展區展出禹禹藝術工作室為中興文創園區場域特別量身設計《光聚 緩緩》作品，高達6米、延伸超過10米的大型地景裝置藝術，民眾可於白日坐在中央大草坪，感受土地的呼吸；傍晚看見夕陽映照的美；而夜晚，當《光聚 緩緩》逐漸亮起，一起看見迎向未來的光。

廣告 廣告

而「影」展區位在有料倉庫，由墨西哥藝術家Lua Rivera，以園區紙業歷史及倉庫偌大空間發想創作的《流動的纖維光影》(Flowing Fiber)，觀者可漫步在大型編織作品中感受光影變化下的纖維紋理美感；涂克紹《蘭陽 光潮》(Impression of Light Vibe)則透過4座大型點陣光學裝置，帶領觀者看見宜蘭海洋、龜山島與人文的情感關係。

映像節《光與影 Light & Shadow》 中興文創園區展出開啟觀者與土地對話 - https://www.watchmedia01.com

當若科技藝術if.plus《迴響之影》(Echoes of Shadows)，運用特殊體感偵測及影像轉換技術，將觀者的身形投影至巨型屏幕，此時觀者也是藝術作品的一部分。最後，山廟共感設計製造所《宇宙光影書寫》(Cosmic Writing)，超大型屏幕打造的高沉浸感宇宙現場，為每一位觀眾送上來自宇宙的祝福。

此外，園區廣場中打造高達12公尺的巨型聖誕主樹，以「光照萬物、如影隨形」為概念，呼應本次展覽主題；展期間3個週末六日都將舉辦聖誔市集，提供文創設計、風格選品、特色美食等各類型商品。

映像節《光與影 Light & Shadow》 中興文創園區展出開啟觀者與土地對話 - https://www.watchmedia01.com

每週六下午同步舉辦「光影工作坊」，有植物生態瓶製作、光影身體律動、親子皮影偶創作，共計6場次活動，免費參與，歡迎民眾與親朋好友一同體驗，光影工作坊報名：https://reurl.cc/ZlyxWM。

映像節《光與影 Light & Shadow》 中興文創園區展出開啟觀者與土地對話 - https://www.watchmedia01.com

本屆映像節展期為12月6日至25日，有料倉庫「影」展區之開放時間為週五及週六延長至晚間8時，週日至週四上午10時至晚間6時(週三公休)；戶外「光」展區及巨型聖誕樹全程開放參觀、亮燈時間為下午5時至晚間10時(週三照常亮燈)。邀請民眾與親朋好友在歡樂洋溢的12月一同走訪中興文創園區，在影中、看見光，感受滿滿的幸福與希望。

—————————————————————-

2025 宜蘭映像節《光與影 Light & Shadow》

展覽資訊

‧展期｜12月6日至25日（週三公休，公休日僅開放戶外空間）

‧地點｜中興文創園區

‧開放時間：

‧室內展場(有料倉庫)：週五週六10:00~20:00、週日至週四10:00~18:00。

‧戶外展區(南榕廣場)：展期間全程開放，亮燈時間17:00-22:00(週三照常)。

‧更多資訊請至中興文創園區FB查詢： https://www.facebook.com/yilanchccp

中興文創園區IG｜https://reurl.cc/bmR7q6

2025映像節宣傳影片｜https://reurl.cc/8b0QA7