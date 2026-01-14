「映象荷蘭」音樂會 連續3日頂級饗宴

記者黃朝琴／臺北報導

鹿特丹愛樂管絃樂團「映象荷蘭」音樂會6月12至14日衛武營獨家獻演，是首席指揮拉哈夫．沙尼任期內最後一次訪臺，展現標誌性的「自彈自指」全能魅力，演奏蕭斯塔科維契的《F大調第二號鋼琴協奏曲》，更攜手臺灣小提琴家黃俊文與臺灣抒情女高音蕭涵組成黃金陣容輪番獻藝，連續3日安排不同卡司與曲目的頂級饗宴。

6月12日首夜場，由荀白克晚期浪漫風格的代表作《昇華之夜》揭開序幕，下半場則呈現馬勒的《G大調第四號交響曲》，第四樂章《天國的生活》將邀臺灣抒情女高音蕭涵擔綱獨唱，詠唱出孩童眼中的天堂綺想。

6月13日晚上，沙尼將展現其作為鋼琴家與指揮家的雙重魅力，親自挑戰「自彈自指」蕭斯塔科維契的《F大調第二號鋼琴協奏曲》，觀眾可親眼見證他在鋼琴家與指揮家間自由切換的完美融合。同場演出也將帶來荷蘭作曲家瓦格納的《大鼻子情聖》序曲，下半場則以布拉姆斯溫暖明朗的《D大調第二號交響曲》作結，為觀眾帶來如田園般的寧靜與生機。

6月14日午後最終場，由貝多芬2部作品畫下句點。享譽國際的臺灣小提琴家黃俊文將再度與鹿特丹愛樂合作，演繹素有「小提琴協奏曲之王」稱號的《D大調小提琴協奏曲》；壓軸則由貝多芬降E大調第三號交響曲《英雄》收尾。

首席指揮拉哈夫．沙尼6月13日場次，將展現其作為鋼琴家與指揮家的雙重魅力。（衛武營提供）