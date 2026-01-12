春不踩雷！警攜手扶輪社深入校園 打造「識詐反毒雙防線」

【警政時報 江雁武／綜合報導】為強化校園安全防護網，提升青年學子對詐騙手法與毒品危害的辨識與防範能力，土城警分局結合土城中央扶輪社與新北高級工業職業學校，於日前下午2時30分至4時，在新北高工共同舉辦「2026 校園守護計畫－識詐反毒雙防線」宣導活動，透過貼近生活、互動有感的宣導方式，深化學生法治觀念，為校園安全再築一道堅實防線。

守護未來不缺席，警校園宣導強化識詐反毒力。（圖／記者澄石翻攝）

活動由土城警分局率先進行犯罪預防宣導講座，警方以學生族群日常可能遭遇的真實案例切入，詳細說明近年常見的假投資群組、假網拍交易、假中獎通知及釣魚連結等詐騙手法，並強調「冷靜查證」的重要性，提醒學生牢記「不輕信、不點擊、不轉帳、多查證」的反詐五字訣，避免一時疏忽造成財物損失甚至個資外洩。生動實例與即時互動，讓抽象的詐騙手法變得具體易懂，現場學生反應熱烈。

在反毒宣導環節中，警方進一步說明新興毒品常以糖果、飲料包裝或電子菸油等形式偽裝，容易讓年輕族群在不知情下誤觸毒害，並清楚傳達毒品對身心健康、學業表現及未來人生的長期衝擊，呼籲學生勇於拒絕誘惑，建立正確價值觀，並成為守護同儕的關鍵力量。

為提升宣導成效，活動現場也設置互動式宣導攤位，由偵查隊隊長張森維親自發放反詐、反毒宣導文宣及實用宣導品，透過問答交流與情境模擬，讓學生在輕鬆氛圍中吸收重點資訊，加深記憶，讓安全觀念真正「聽得懂、記得住、用得上」。

土城警分局分局長陳建龍表示，校園是建立法治觀念與安全意識的關鍵場域，透過結合警政、民間團體與學校力量推動「識詐反毒雙防線」，不僅能提升學生自我保護能力，更能將正確觀念向家庭與社區擴散。未來警方將持續深化跨單位合作，打造安全、安心且充滿正能量的校園與生活環境，陪伴青年健康成長。

