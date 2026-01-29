【民眾新聞方笙楠/臺北報導】因應農曆春節即將來臨，中正第一分局特別於1月28日至轄內臺北市後備指揮部辦理「春節前行車安全教育暨交通法規宣導」活動，除了說明交通法令、轄區易肇事路段及危險駕車型態，亦重申路口減速停讓及遵守交通規則等觀念，不僅提供後備指揮部人員正確充實的交通安全知識，並於現場進行提問互動環節，再次展現「警軍一體，共護社會」的正面形象。

圖說：春假前夕強化交安宣導，警軍民交流守護安全迎馬年

此外，中正第一分局春節連假前夕安全宣導步伐不停歇，晚間在中正區幸市里里民感恩聯誼活動中，進行「交通安全、犯罪預防及婦幼保護」宣導，向現場民眾傳達正確的交通安全觀念，提醒駕駛人及行人均應確實遵守標誌、標線及號誌指示，謹記飲酒後切勿駕車，共同營造安全、友善的交通環境。另外，年節期間詐騙案件仍時有所聞，過往常見「假投資詐騙」、「網購詐欺」等手法，民眾對於標榜高獲利、穩賺不賠的投資話術，或於社群平臺、一頁式網頁張貼低於市價優惠訊息吸引購物，均務必提高警覺，慎選投資管道及網購平臺，避免因一時貪心而落入詐騙陷阱。

廣告 廣告

中正第一分局呼籲，年關將近且氣候寒冷，駕駛車輛應注意自身體能狀況、避免疲勞駕駛，並建立防禦駕駛觀念，同時提高警覺，切勿爭道搶快，行經行人穿越道應確實停等禮讓行人優先通過；若接獲可疑來電，牢記「一聽、二掛、三查證」原則，並撥打165反詐騙專線或110報案電話查證。警方將持續陪伴市民，共同守護交通、治安與財產安全，讓大家安心迎接馬年到來。

圖說：春假前夕強化交安宣導，警軍民交流守護安全迎馬年