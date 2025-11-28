春光外洩！解婕翎穿超辣登台 風一吹「小丁露出」0防護被看光

娛樂中心／綜合報導

女星解婕翎起初活躍於展場活動，後來成為綜藝節目的固定班底出現在螢光幕前，擁有亮麗外型跟姣好身材的她深受觀眾喜愛。近日，解婕翎在節目中分享過往出席活動的尷尬糗事，表示當下活動服裝布料極少，豈料風一吹竟讓她春光外洩。

解婕翎當時有部動漫發行10週年，所以日方來台舉辦盛大活動，而解婕翎受邀扮成其中一個角色「蕾貝卡」，她形容角色本身是女戰士，穿著打扮則較為火辣，像是盔甲型的比基尼，而下半身是一片三角形布料，因此解婕翎只能穿丁字褲上陣，而且還只能最淺最細的那種。

雖然下身的衣服看似有重量，但解婕翎解釋那只是泡棉材質的裝飾，結果解婕翎登台之後，突然出現一陣怪風，導致她裙襬整件掀起，瞬間讓她內搭的丁字褲在大批媒體面前露出，就連台上主持人也驚呆，解婕翎笑說自己在那之後，手全程都沒有離開過褲襠，解婕翎認為即使媒體沒有刊登，「可是你知道全世界都看到了」，讓她直呼：「尷尬」。

解婕翎出席活動造型火辣，結果風一吹導致春光外洩。（圖／翻攝自YouTube）

