春光花語 陽明山花季揭幕

二０二六年陽明山花季正式揭幕。(台北市公園處提供)

記者王誌成∕台北報導

二０二六年陽明山花季於五日正式揭幕，展期至三月十五日。今年主題為「春光花語」，透過花卉景觀與竹編裝置，邀請市民感受春天的節奏，在山林之中感受春天甦醒的節奏，重新認識城市花季的多元樣貌。

台北市副市長張溫德表示，陽明山花季一直是台北市最具代表性的春季活動之一。每年，櫻花、杜鵑、茶花等花卉依序綻放，塑造出城市獨特的山林花景。今年將工藝創作、氣味記憶與永續理念融入整體策展思考，為花季注入全新的文化層次。

今年特別邀請竹工藝藝術家林靖格創作兩件大型竹編裝置《花開向好》和《迎光上行》，以竹材回應自然議題，成為花季的藝術亮點。《花開向好》展示三種花卉的記憶，而《迎光上行》則以金色質感呈現節慶氛圍。

此外，花季首次與亞洲香研所合作，推出聯名香氛，讓氣味成為花季體驗的一部分，延續對花季的記憶與情感。這項合作重新定義了城市花季與民眾的互動，讓花季成為持續的春日印象。