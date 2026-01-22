春天來了？黃仁勳再度點名「這幾種技術工」最搶手：年薪衝6位數美金

財經中心／王文承報導

近年來AI快速發展，熱潮持續升溫，AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的一舉一動，也成為全球高度關注的焦點。黃仁勳21日在瑞士達沃斯（Davos）的世界經濟論壇上，親口否認外界對AI泡沫化的質疑，並指出未來數年，全球仍需再投入數兆美元，用於發展AI基礎設施工程；他更特別點名電工、營建工人等技術職種，直言這些工作未來年薪可能突破6位數美元。

親口打破AI泡沫化傳聞 再度點名台灣供應鏈夥伴



在世界經濟論壇上，黃仁勳將AI產業比喻為一個「五層蛋糕」。他指出，最底層是能源，第二層是他所屬的晶片產業，再往上依序是雲端基礎設施與雲端服務，其上是AI模型，而最關鍵、也是最終必須成功的一層，則是位於最頂端的「應用層」。

黃仁勳隨後也一一點名台灣供應鏈夥伴，包含台積電預計在未來兩年內再興建21座晶圓廠，鴻海、緯創、廣達等企業也陸續展開擴廠計畫。他強調，2025年將是史上創投資金規模最大的年份之一，而其中絕大多數資金都將流向AI相關領域，進一步創造大量就業機會。

黃仁勳一一點名台灣供應鏈夥伴，並強調2025年將是史上創投資金規模最大的年份之一，而其中絕大多數資金都將流向AI相關領域。（圖／資料照）

再度點名「這幾種技術工」最搶手：年薪衝6位數美金



黃仁勳大膽預測，未來許多與AI基礎建設相關的工作，年薪將可達六位數美元。他指出，包括一般工人、電力工人、建築工人、鋼鐵工人與網路技術工等職業，在美國已出現顯著變化，薪資水準普遍翻倍成長。他也表示，在這波AI浪潮中，可以確認輝達已有數百萬顆GPU在雲端運行，且應用已遍及各個角落。

事實上，這並非黃仁勳首次談及技術工種薪資暴增的趨勢。他過去便指出，隨著全球資料中心需求急速攀升，將引發前所未有的勞動力缺口，尤其是電工、水管工、木匠等技術職業。他直言，未來將需要「數十萬名技術工人」投入資料中心建設，各國經濟體的技術工職缺恐出現爆炸性成長，且需求仍將逐年倍增。

這番說法並非空談。輝達已於2025年9月底宣布，將投入高達1000億美元投資OpenAI，推動大量以NVIDIA處理器為核心的資料中心建設。以一座約7000坪的資料中心為例，施工期間需動員約1500名建築相關工人，其中不少職位不要求大學學歷，但年薪可突破10萬美元（約新台幣300萬元），加班費另計。資料中心完工後，仍需至少50名全職人員負責營運與維護，並可進一步帶動周邊約3.5倍的就業機會。

黃仁勳多次強調，下一波科技浪潮的核心並非軟體本身，而是支撐AI運作的實體基礎建設，因此培育水電、管線及各類技術工人，將成為各國政府與產業不可忽視的重點。

黃仁勳大膽預測，一般工人、電力工人、建築工人、鋼鐵工人與網路技術工等職業，年薪將可達六位數美元。（圖／資料照）

月底黃仁勳再度回家鄉



此外，在川普政府正式批准輝達將H200晶片銷往中國後，遭競爭對手Anthropic批評，形容此舉「如同把核子武器賣給北韓」。不過，黃仁勳仍親自打破AI泡沫化的傳聞，並預計於月底走訪中國與台灣，其後續動向與產業互動，也持續受到外界高度關注。

