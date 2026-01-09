春天起跑！ 羅大佑展開《四季戀紅交響宴音樂會》巡演

羅大佑宣布推出融合古典與流行演出型態的《四季戀紅交響宴音樂會》演出。（大右音樂提供）

羅大佑在新的一年，攜手16位中西方原聲樂器演奏家及四位和聲共組「春龍交響樂團」，宣布推出融合古典與流行演出型態的《四季戀紅交響宴音樂會》演出。

自2023年與「春龍交響樂團」合作後，羅大佑將作品全面改編為交響樂編制，雖然重新編曲對演唱的情緒表達與起伏是一項挑戰，但他也愈發喜愛這種呈現方式。《四季戀紅交響宴音樂會》命名緣由，來自羅大佑對 2026年的盼望，因今年是丙午年，在火能量滿溢的時代，以四季象徵地球循環與內在韻律，以戀紅象徵熱情與希望，透過音樂喚起眾人內在最原始的純真與生命的韌性。

羅大佑將作品全面改編為交響樂編制。（大右音樂提供）

對於有此規劃，羅大佑說：「站上古典音樂的殿堂，我用樂章來規劃歌單，大家喜歡的經典都有收錄，也改編了一些影響我甚遠的歌曲；七大樂章猶如散文章節，用音樂穿梭到各個時代與情感，而幾首很少演出的曲目也將改編重現，帶給大家耳目一新的感受。」之後，演唱會將從三月初在台中國家歌劇院大劇院起跑，四月初在高雄衛武營開唱。

