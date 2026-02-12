春天養肝正當時！立春時節屬木養肝與陽氣升發 茶飲助肝更健康





【NOW健康 辰蘊如／嘉義報導】2026年立春在2月3日到來，標誌著冬季結束、春天開始。嘉義大林慈濟醫院中醫部李欣樺醫師指出，立春過後適量飲用菊花茶、枸杞茶、黃精茶等養生茶飲，能幫助清肝明目、養肝護肝，對緩解身體疲勞和精神壓力也有幫助。根據中醫理論，春屬木，與肝相應，春季正是養肝護肝的黃金時機，透過適當的茶飲調理，能為一整年的健康打下良好基礎。



立春養肝茶飲 有科學依據



李欣樺醫師表示，枸杞是中醫常用的養肝藥材，研究發現枸杞多醣具有抗氧化、抗發炎作用，能減輕高脂飲食導致的脂肪肝，還能協助抗病毒、減少肝臟發炎狀況。搭配紅棗使用效果更佳，紅棗含有三萜酸、類黃酮、酚酸、多醣及胺基酸，動物實驗顯示可藉由抗氧化、抗發炎反應來降低藥物造成的肝毒性，能補中益氣、養血安神，還可抑制肝炎病毒活性。

廣告 廣告



李欣樺醫師說明，菊花富含類黃酮，能透過降低氧化壓力來減輕肝毒性，有消炎、降肝火的作用，若是肝氣鬱結、容易悶熱者特別適合飲用。決明子具有清肝明目、潤腸通便功效，泡茶飲用有清泄肝火、解毒作用，10克決明子約可泡500毫升茶飲，以熱水沖泡即可，但決明子性微寒，每天僅可飲用1至2杯，脾胃虛寒者不可久服，腹瀉及孕婦則不建議使用。



立春養肝茶飲 保健日常生活



除了飲用養肝茶之外，立春養生還需搭配規律作息、充足睡眠，才能發揮更好效果。李欣樺醫師強調春季飲食宜清淡，適當食用莴苣、蒜苗、豆苗等青色食物以及韭菜、蔥等具有辛甘發散性質的食物，幫助人體陽氣升發，少食收斂陽氣的酸味食物，並避免油膩、辛辣、刺激性食物。



在穴位保養方面，常按摩太衝穴可疏解情緒、緩解胸部不適感，敲肝經和膽經可促進肝的疏泄功能。立春時節陽氣漸升而陰寒未盡，日夜溫差較大，建議注意保暖，避免過早換穿薄衣，保證睡眠充足，適當午休，避免熬夜，並逐漸增加戶外活動時間，選擇散步、慢跑等運動促進氣血運行。



若本身已有肝炎、肝癌等症狀，或肝功能指數異常，建議不要自行補充養肝茶，應先諮詢醫生，以免與藥物產生交互作用或造成肝臟更大負擔。



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸對抗冬季乾癢全攻略 兩大族群適時補充健康油脂助改善

▸髖關節退化成因分兩大類 醫揭10大風險因子、4大徵兆