春天養肝正當時！立春時節屬木養肝與陽氣升發 茶飲助肝更健康
【NOW健康 辰蘊如／嘉義報導】2026年立春在2月3日到來，標誌著冬季結束、春天開始。嘉義大林慈濟醫院中醫部李欣樺醫師指出，立春過後適量飲用菊花茶、枸杞茶、黃精茶等養生茶飲，能幫助清肝明目、養肝護肝，對緩解身體疲勞和精神壓力也有幫助。根據中醫理論，春屬木，與肝相應，春季正是養肝護肝的黃金時機，透過適當的茶飲調理，能為一整年的健康打下良好基礎。
立春養肝茶飲 有科學依據
李欣樺醫師表示，枸杞是中醫常用的養肝藥材，研究發現枸杞多醣具有抗氧化、抗發炎作用，能減輕高脂飲食導致的脂肪肝，還能協助抗病毒、減少肝臟發炎狀況。搭配紅棗使用效果更佳，紅棗含有三萜酸、類黃酮、酚酸、多醣及胺基酸，動物實驗顯示可藉由抗氧化、抗發炎反應來降低藥物造成的肝毒性，能補中益氣、養血安神，還可抑制肝炎病毒活性。
李欣樺醫師說明，菊花富含類黃酮，能透過降低氧化壓力來減輕肝毒性，有消炎、降肝火的作用，若是肝氣鬱結、容易悶熱者特別適合飲用。決明子具有清肝明目、潤腸通便功效，泡茶飲用有清泄肝火、解毒作用，10克決明子約可泡500毫升茶飲，以熱水沖泡即可，但決明子性微寒，每天僅可飲用1至2杯，脾胃虛寒者不可久服，腹瀉及孕婦則不建議使用。
立春養肝茶飲 保健日常生活
除了飲用養肝茶之外，立春養生還需搭配規律作息、充足睡眠，才能發揮更好效果。李欣樺醫師強調春季飲食宜清淡，適當食用莴苣、蒜苗、豆苗等青色食物以及韭菜、蔥等具有辛甘發散性質的食物，幫助人體陽氣升發，少食收斂陽氣的酸味食物，並避免油膩、辛辣、刺激性食物。
在穴位保養方面，常按摩太衝穴可疏解情緒、緩解胸部不適感，敲肝經和膽經可促進肝的疏泄功能。立春時節陽氣漸升而陰寒未盡，日夜溫差較大，建議注意保暖，避免過早換穿薄衣，保證睡眠充足，適當午休，避免熬夜，並逐漸增加戶外活動時間，選擇散步、慢跑等運動促進氣血運行。
若本身已有肝炎、肝癌等症狀，或肝功能指數異常，建議不要自行補充養肝茶，應先諮詢醫生，以免與藥物產生交互作用或造成肝臟更大負擔。
牙齒矯正是現代人改善齒列、重塑自信笑容的常見選擇，不僅能有效解決咬合功能問題，更因齒列整齊而大幅降低口腔清潔的難度，預防牙周疾病。隨著隱形牙套與數位齒顎矯正技術的多元化，大眾對療程細節與術後照護的關注度也日益提升。為了幫助您在開啟美齒計畫前建立正確觀念，本文彙整了網友熱議的牙齒矯正QA，從風險評估、時程規劃到日常清潔維護，帶您一站式掌握所有必備知識。《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月「牙齒矯正QA」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的6大牙齒矯正QA有哪些。
全家便利商店與營養師公會全國聯合會攜手推廣無糖飲品，開放「全家食在購安心」搜尋平台，即起至3月31日止，全台超過4400家店鋪購買指定無糖飲品也享有專屬優惠。
科學家近期在土耳其出土的一個古羅馬玻璃瓶中，發現含有人類糞便、高濃度百里香和橄欖油等成分的碎片，經研判認為是古代醫師使用的藥用配方，可追溯至西元2世紀。研究人員表示，雖然先前已有古代文獻描述類似藥方，但這是首次發現實際文物，可證明古羅馬人曾將糞便作為藥物使用。
中央社記者陳婕翎台北12日電）台灣人手一杯含糖飲料很常見，為了促進民眾健康意識，營養師全聯會攜手全家便利商店釋出無糖飲料優惠，行政院政務委員陳時中盼超商推「一日無糖日」，讓當天購買的商品不含糖。
嘉義市 / 綜合報導 嘉義一間老字號餅乾店，過年前，排 隊 搶購人潮，顧客人手至少兩 袋 ，生意爆棚，而台南一間百年餅舖也推出馬年椪餅、麻將棉花糖等等，創意造型的年節伴手禮，業者說年節期間訂單漲了三成，另外還有一間食品行也是擠滿選購禮品的人潮，店家提供的「包子」，比人臉還大。年前，嘉義這間老字號餅乾店，排買搶購人潮，客人人手幾乎兩帶起跳，店員結帳更是沒停過，甚至還有人直接搬來紙箱，裝餅乾，蛋捲、胡椒餅、檸檬薄片都是熱門商品。民眾說：「很好吃之外它也很有名，送禮也很有面子，我們從小吃到大很好吃，他有限量，一個人只能買多少這樣，不能一次買齊。」同樣生意爆棚，台南這間百年餅舖。餅舖總經理何玟儀說：「好運馬來。」印有馬年圖案的椪餅，麻將造型的棉花糖還有麻老，各種過年硬結伴手禮，超有創意，業者說一個月就開始接訂單，業績成長大約三成。餅舖總經理何玟儀說：「麻將棉花糖我今年做成烏龜的形狀，人家說求財，求財，有錢龜，我上面也會放好運馬來，這個馬圖騰棉花糖在裡面。」還有這間食品行，年前也是聚集來挑年節禮物的民眾，店內肉包，大到跟人臉差不多，裏頭包的豐富餡料，讓人看了口水直流。行銷專員藍貝綺說：「我們今年過年特別，初一到初五每天正常營業，只要你來這邊打卡每天都會送，500顆，天下第一包。」距離農曆新年越來越近，街頭年味也越來越濃，各家業者火力全開，也讓年貨熱潮，持續發燒。 原始連結
過去談到更年期，常見說法多半偏向負面，例如新陳代謝變慢、容易發胖、失眠、情緒起伏、骨質疏鬆、記憶力下降等。不過，史丹佛大學女性健康專家Stacy Sims博士提出不同看法。她認為，這些變化未必全是更年期本身造成，而是許多女性仍沿用二、三十歲時的生活與運動方式，來面對已經改變的荷爾蒙系統。當身體機制不同，卻沒有調整策略，才會讓人感到失控。
華人世界 馬上就要進入「馬」年了。儘管大家都說，狗 才是人類最忠實的好朋友，不過您知道嗎? 人類與馬的互動，也能演變成 親密的夥伴關係。如今，馬 經常扮演治療者的角色，並已有研究證實，「馬術治療」...
65歲的陳先生準備接受人工膝關節置換手術，術前評估時忘了提到3個月前做過心導管支架手術，仍持續服用抗血小板藥物。藥師進行用藥整合訪視時發現這個關鍵訊息，立刻和醫療團隊聯繫，決定暫緩手術，避免嚴重出血危險。
苗栗縣議會第二十屆第十九、二十次臨時會昨（十二）日進行二、三讀會，會中三讀通過縣政府組織自治條例部分條文修正案及各單位與所屬機關共動支第二預備金九千七百六十萬九千九百八十八元。有關縣議員陳永賢提問既成道路遭放置貨櫃擋路而衍生的交通與公共安全疑慮，縣長鍾東錦當場指示警局與相關單位強制排除並追究行為人責任；另指示秘書長陳斌山研擬「私有道路土地投標」辦法，消弭既成道路私有土地爭議，以維交通順暢並確保公共安全（建圖）。縣府組織自治條例部分條例修正案通過後將於三月十六日生效，將增置副縣長與副秘書長各一人，增加視察及高級社會工作師等職務，新成立長照處及數研處。其中，副縣長確定由三義子弟前立委賴香伶擔任，縣長鍾東錦肯定賴香伶曾任立委且嫻熟勞工及社政領域，又說得一口流利客語，以其領導能力 ...
新北土城區青山里長姚韋華、某協會理事長簡安仕，112年接受南京市台辦資助，邀里長赴中國大陸旅遊接受招待遭訴，一審兩人無罪，二審今天以受滲透來源資助犯投票行賄罪，改判姚2年6月徒刑、簡4年8月徒刑。可上訴。
社會中心／賴國彬 陳妍霖 胡崇恩 桃園報導逃逸移工居然大膽開贓車趴趴走！結果被眼尖員警發現車牌註銷，於是尾隨要攔查，結果他作賊心虛，竟加速逃逸，一路闖紅燈、逆向行駛，甚至還連撞公車及2輛機車，造成3人受傷。車撞壞又下車想逃，跑了200公尺還是被追上逮捕。一查原來被通報失聯4年，如今還得多吃公共危險等罪嫌。
災後復原，從來不是一段短暫的過程。除了第一時間的即時關懷，更需要長期且穩定的陪伴，才能協助孩子與家庭，在漫長的重建道路上，一步步走回生活的軌道。
運動部12日舉行運動幣直播抽籤活動，總計抽出60萬403名幸運兒，中籤率約13%，運動部長李洋（左4）期盼國民保持規律運動習慣。
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台北市一名80歲老婦林劉龍子，因身心俱疲，2023年親手悶死照顧超過50年的腦麻兒子，不但法院建請特赦，衛福部部長石崇良也公開表態「我支持總統特赦」，賴清德總統今（12）日正式批示同意特赦。衛福部表示，推估今年國內失能人口最多92萬人，針對需24小時密集照顧的中重度失能者，衛福部將加強住宿式資源的建置。 總統府今宣布...
【健康醫療網／記者林則澄報導】春節連續假期將至，許多民眾待在家追劇，可能一看就是好幾個小時，甚至一整天都不做其他事，在劇終時還可能泛起一陣惆悵的情緒，小心「追劇失落症候群（PSD）」上身。精神科醫師楊聰財說，這個情況在臨床上非常常見，好發於近期生活壓力大、現實生活社交生活較少而習慣用追劇逃離壓力者，或情緒敏感、想像力豐富的人，另本身有憂鬱症、焦慮症及成癮史也易陷入其中，若有負面情緒持續超過2周，宜考慮進一步就醫。 臨床常見但非正式診斷 重點看「是否影響生活」 楊聰財醫師受訪時表示，追劇失落症候群在臨床上沒有正式診斷名稱，雖非獨立精神疾病，卻是在春節連續假期前後常見的情況，背後原因不只是喜歡追劇那麼簡單，臨床上較需關注的追劇失落症候群樣態，包括低落情緒大於1至2周，或有睡眠時間不正常、夜間失眠及白天嗜睡，甚至社交退縮，不想見人也不想說話，除了工作和學業的專注力明顯下降外，還可能對原本興趣失去感覺，出現再也找不到替代方式的無望感，人生彷彿隨著劇終一起停止，不像一般的空虛感，通常持續時間短（多為幾小時至2天），且可隨著社交轉移注意力，並能正常上班、上課，同時不影響睡眠品質與生活節奏。 大腦把
台北市 / 綜合報導 台灣傳統小吃「車輪餅」，之前曾經掀起餡料之爭，像是紅豆和奶油兩種口味，就各自有擁護者，現在最新引發討論的，竟然是餅皮！原來在桃園市，有業者表示最近好多客人問他，能不能單買餅皮？因為想帶回去想當餅乾吃。業者表示如果有空，可以直接免費做給客人吃，還自嘲會不會成為「被餅皮耽誤的車輪餅店」？但其實在高雄市，真的有店家就直接賣餅皮，還取名叫做「銅殼餅」，網友們也很捧場，有人直接就買了5包。麵糊倒進預熱好的模具，慢慢轉動把邊緣鋪好鋪滿，煎到表面冒泡上色，兩片餅皮合體前還要加上餡料，但揪兜嘛得有人只愛這一味，過去有經典的爆橘拳，現在怎麼變成爆餅拳，用力一捏還能聽見清脆聲響，業者透露，很多客人上門不只想買車輪餅，還問能不能單買餅皮，在網路上PO出圖文後，掀起熱烈討論，敲一敲再次證明餅皮有夠酥脆，看見留言一則接一則老闆笑說，會成為被餅皮耽誤的車輪餅店。民眾說：「非常酥脆，而且不會甜，但是你吃起來，又有帶一點淡淡的那個麵香，口感很脆，很好吃，酥脆，好吃，香，重點是，老闆很帥。」因為有很多客人詢問，能不能單買餅皮，想帶回去想當餅乾吃，年輕老闆非常爽快，說不忙的情況下，直接做給客人吃。當事車輪餅業者說：「學生來找我說，老闆我可以只要皮嗎，久而久之，愈來愈多人來問我，想說乾脆，那我就送了就好。」不少人偏愛脆脆口感，還真的有人只賣車輪餅皮，業者取名銅殼餅，把水氣烘乾後就像餅乾一樣，沒有餡料還是吸引民眾捧場，有人直接喊買5包，甚至有人敲碗要宅配，車輪餅，台灣經典的傳統點心車輪餅，曾引發餡料大戰，奶油餡紅豆餡各有擁護者，如今連要不要包餡都成為討論焦點。 原始連結
好天氣至周日 適掃除辦年貨 除夕鋒面增強 桃園以北轉雨 溫差逾10度 竹苗南投探11度 除夕北台溼涼 中南部溫差大 中南部清晨霧 返鄉留意路況 雲嘉南高屏金馬 空品亮橘燈 初一北台溼涼 南部溫...
美國和伊朗關係緊繃，現在美國一方面和伊朗持續談判，並同時在中東集結重兵，還可能增派布希號航空母艦打擊群。而在這時間點，以色列總理納坦雅胡緊急訪美，會見總統川普，呼籲美方在與伊朗談判時，要納入以色列的安全顧慮。而出訪亞塞拜然的美國副總統范斯則是表明，川普政府的重點就是確保伊朗不能有核武。
（中央社記者潘欣彤連江縣12日電）舊軍事據點為馬祖觀光特色，馬管處去年整修北竿06、08據點硬體設施，日前完工。包括06據點改善階梯步道、坑道內部燈光等；08據點增設停車空間與新設遊憩空間建築，提升遊客體驗。