《春嬉》長笛系列４月登場 伊采森、許奈德來臺獻藝

記者黃朝琴／臺北報導

新象藝術主辦2026《春嬉》長笛系列音樂會4月登場，推出3場演出及4場大師班，匈牙利鬼才長笛家伊采森夫妻檔，將技巧轉換為音樂魔法；法國長笛三冠王許奈德師生檔，呈現教科書級別的樂句處理範本；吹笛人室內樂團與許奈德攜手合奏，分飾聲音角色的層次感，模擬一座流動的管弦樂團；多元曲目與風格，讓樂迷透過全方位聆賞體驗，聽見長笛之美。

新象藝術今（10）日舉行《春嬉》長笛系列音樂會宣告記者會，藝術總監樊曼儂與「吹笛人樂團」長笛家張翠琳、黃貞瑛、胡志瑋、廖薏賢，暢談這系列的長笛音樂會，兼敘與他們與長笛家伊采森與許奈德的情誼。樊曼儂強調，該系列策展初衷是呈現「音樂審美的標準不只一種」，洛依克．許奈德是作為典範代表；至於各種吹奏法，不同顯像、千變萬化，提供不同視野與面貌的概念，則由葛哥里．伊采森作為標竿。

春嬉系列I《伊采森長笛演奏會》4月6日在臺北國家演奏廳登場，匈牙利長笛家葛哥里．伊采森（Gergely Ittzés）、朵拉．薩博（Dóra Szabó）夫妻檔連袂來臺灣演奏，攜手鋼琴家游適伃演出。

樊曼儂表示，伊采森單純的單音變化成多重的音色、泛音，發明指法、嘗試長笛各種可能性，橫吹豎吹、甚至倒過來從笛尾吹，模擬10餘個民族音樂典型的管樂，唯妙唯肖，創造出21世紀長笛新的聲音。

樊曼儂提到，伊采森改編弦樂的和聲，富含哲理、萬物歸一，又將一化為萬物。他是當代長笛界極少數同時站在「頂尖演奏者」與「創作者」位置的音樂家，同時伊采森也出版數10本長笛教材。目前他與妻子朵拉．薩博同在天津茱莉亞音樂院任教。伊采森不僅詮釋經典如柴科夫斯基小提琴協奏曲，更親自創作與改編作品，長年研究長笛的聲學可能性，尤其以多音、雙聲部等延伸技巧聞名於國際。

長笛家廖薏賢表示，她14歲就參加葛哥里．伊采森在歐洲的大師班，領受到與古典迥異的當代音樂，伊采森還問我會不會即興演奏，她的第一張長笛新音樂CD，就是伊采森的作品。現在回想起來，覺得當代音樂的盡頭是創作，這樣的創新，是我音樂世界裡的小宇宙。

春嬉II 《許奈德長笛演奏會》4月9日於臺北國家演奏廳登場，睽違7年，長笛三冠王洛依克．許奈德（Loïc Schneider）再度來臺，他與郭于瑄採師生檔形式登台，同場攜手鋼琴家徐嘉琪演出。

許奈德去年因騎單車受傷，錯失吹笛人國際長笛音樂營，今年終於來臺演出，國內長笛家胡志瑋與許奈德有合作之誼，他形容許奈德是天之驕子，從巴黎國立高等音樂院第1名畢業，即進入樂團工作，贏得朗帕爾特別獎、北京尼可萊國際長笛大賽首獎、法國尼斯拉里歐 Larrieu 大賽首獎、神戶銀獎、慕尼黑 ARD 國際音樂大賽首獎與觀眾獎。他以豐富而沉穩的演奏經驗展現實力，演奏風格顯出他非凡的氣質。

長笛家黃貞瑛提到，聽到許奈德的演出，會令人感動到落淚，他的音質展現最大的真摯，也正是他的真性情，呈現至誠、至善的美妙音樂。樊曼儂提到，許奈德是處理巴哈樂句的範本，他吹起莫札特一點都不嚴肅，充滿天真、活潑、喜悅、無暇，也沒有征服感。

春嬉III《許奈德與吹笛人長笛音樂會》4月11日於臺北國家演奏廳登場，吹笛人室內樂團、長笛家洛依克．許奈德、鋼琴家徐嘉琪攜手演出，他們將展現高度整合的合奏技術，更強調聲音之間的「角色分工」與集體呼吸。長笛各部轉化為一座可自由變形的聲音群體，承載色彩、節奏、敘事與戲劇張力。

吹笛人室內樂團團長張翠琳表示，曾與許奈德合作過，覺得他像是個大男孩，許奈德是長笛獨奏家，他與我們吹笛人強項的合奏，合作起來很融洽。這次合作安排曲目有林姆斯基《天方夜譚》、拉赫曼尼諾夫《帕格尼尼變奏狂想曲》，型態有二重奏、有三重奏，還有長笛家族的合奏，將長笛演奏「交響化」，也將演奏臺灣作曲家洪千惠的作品。

新象藝術《春嬉》長笛系列記者會，宣布推出3場演出及4場大師班。（記者黃朝琴攝）