春季出國賞櫻熱潮飆，民眾請提前規劃 雄獅盤點北半球「四大絕美花季」！
韓國釜山的賞櫻勝地鎮海，每年三到四月都會被「櫻花海」覆蓋，屆時將湧入成千上萬的遊客。
【旅遊經 洪書瑱報導】
雖然才進入冬季，但已有許多人已開始規劃明年春季賞花遊行程，其中旅遊業者──雄獅旅遊表示，根據2023年到2025年花季的行程商品的參團人次分析，發現近三年來購買3到4月花季行程商品的人數逐年提高，甚至今(2025)年參團人次比2023更是增加4倍之多，顯見「出國賞花」熱潮漸增，3到4月之間，除了日韓相關行程表現穩定外，歐美等長線行程則成長15%，預期明(2026)年將有更多旅客選擇將歐洲做為賞花首選之目的地。
一、北歐「哥本哈根海濱」
的朗格麗尼公園──
丹麥朗格麗尼公園在每年約四月中旬時，將同時有逾200棵櫻花樹同時盛開，變成一片夢幻粉紅世界。
由於長線旅遊需求暢旺，歐洲成為國人旅遊的熱門選擇，像是遠在北歐的哥本哈根海濱的朗格麗尼公園，每年約四月中旬，就以壯觀的櫻花大道聞名，逾200棵櫻花樹同時綻放，將公園染成夢幻粉紅世界，還能遠眺港灣與雕塑美景。感受北歐春日的浪漫氛圍，雄獅推每人最低119,900元暢遊北歐三國行程，不僅看盡北歐式的櫻花大道美景，也能體驗挪威哈丹格峽灣、索格納峽灣雙峽灣壯麗之美。
二、美國首府「
華盛頓」──
美國華盛頓將在三月底到四月初之間，迎來盛大的櫻花節。
除了「北歐」粉紅櫻花大道外，美國首府華盛頓也以櫻花聞名世界，每年3月底到4月初都將迎來盛大的櫻花節，數千棵櫻花樹齊放，展現一場壯觀景象，雖然僅為期兩周賞花期間，但總能吸引數萬名世界各地的遊客前往朝聖。雄獅針對華盛頓櫻花節，推出專屬的十日遊程，不僅能搭乘華盛頓最高級的賞櫻遊船「波多馬克河遊船」，細細品味櫻花美景、導覽古蹟歷史外，也搭配包括美國東岸紐約、費城城市景點及加拿大尼加拉瀑布等行程，每人最低108,900元起。想暢遊美加雙國者，則推薦一覽西雅圖華盛頓大學櫻花飛舞、三大國家公園之10日遊，最優82,900起，刷指定信用卡再折＄1,000元。
三、日本賞櫻趣──
日本仍是賞櫻經典，每年在一月下旬到二月初，已開始有河津櫻花盛開。
而短線旅遊來說，日本或韓國還是許多人的選擇，根據往年日本櫻前線的預測，日本各地櫻花約在3月下旬陸續開花。以日本而言，除了東京小石川後樂園及新宿御苑，為關東最佳賞櫻地點外，中部及北陸地區則可前往名古屋城、金澤兼六園等地點，都將出現滿滿被櫻花簇擁時的景象，可在其中品味日式古城、莊園及粉色櫻花、翠綠樹葉相互輝映的夢幻情景。
雄獅搭配經典景點規劃「北陸春櫻之旅」，5天行程將造訪金澤兼六園、名古屋城、丸岡城等經典賞櫻名所外，也獨家規劃讓遊客在櫻花樹下野餐體驗，保證入住兩晚萬怡酒店，五日行程每人最低45,900元。
四、韓國賞花遊──
韓國濟洲島的山房山，將佈滿金黃色油菜花，同時也與櫻花相互輝映，構成一幅壯麗景觀。
而韓國賞花遊，除了賞櫻花勝地之一釜山鎮海外，韓國濟洲島的山房山，每年到3、4月時，遍地盛開的金黃色油菜花，將構成一幅壯麗景觀，沿著花海中的步道前行，還能遠眺海岸與藍天，展現濟洲島的春日之美。另在濟州島東部，也有春季最受歡迎的賞花之路，可同時欣賞到櫻花的浪漫及油菜花的鮮豔，深受攝影受好者的喜愛。雄獅也推出不同於粉色櫻花的視覺響宴行程「花現濟州五星油菜櫻花好好逛5日」，最低每人僅18,800元起。
每當進入花季，則為出國旺季，想要欣賞粉嫩櫻花的經典浪漫，還是金黃花海的壯闊燦爛，想至亞洲或是歐洲，都有不同的繽紛美景，民眾不妨提早規劃屬於自己的春季賞花遊！
以上圖片：雄獅旅遊提供
