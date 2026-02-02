春季助學金尚缺300萬元 北台南家扶呼籲民眾同獻愛心助家扶兒安心升學





各級學校快樂放寒假準備過農曆春節，但受扶助的家扶兒卻苦惱新學期註冊費不知何來。北台南家扶李桂平主任說，13日將頒發獎助學金519萬元，為230名高中大專生及450名國中小兒少學子挹注學費，目前還有300萬元缺口。為籌募助學金，2、3日在台南七大郵局義賣，呼籲民眾踴躍共襄盛舉，以行動力挺弱勢學子安心升學。

北台南家扶於民國79年起推動助學希望工程，透過社會大眾與愛心助學人的愛心奉獻，提供清寒學子註冊費及生活費，幫助他們圓升學夢想。李桂平主任表示，該中心與台南郵局合作的集小愛成大愛助學義賣活動，已邁入第19年，感謝台南郵局的支持，不僅提供義賣場地，也提供物資義賣。

助學義賣活動於新營、白河、善化中山路、學甲、佳里、歸仁、永康等郵局展開，義賣品有小家電、文具、生活用品、鞋包配飾等，可說應有盡有，歡迎民眾踴躍前往採購，為助學盡一份心力。台南郵政總局徐世英副局長呼籲民眾，基於「苦不能苦兒少、窮不能窮教育」，協助弱勢求學兒少安心向學，勇敢追夢，踴躍參與此義賣行動。

李桂平主任表示，目前該中心扶助家庭約890戶1500名兒少，為不讓兒少有失學風險，家扶每學期透過義賣活動、竹筒零錢、發票募集等籌措助學金。此次春季助學金約519萬元，將協助230位高中職大專生及450名國中小學生的弱勢兒少持續就學，目前尚缺約300萬元。籲請社會大眾同獻愛心助學，洽詢電話06-6324560，助學劃撥帳號00356321，戶名：北台南家扶中心。

