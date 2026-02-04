春季去韓國旅遊CP值高！各國「合理團費」曝

▲品保協會今（4）日公布2026年第二季4月至6月各線旅行團合理參考價格。（圖／中華民國旅行業品質保障協會）

[NOWnews今日新聞] 中華民國旅行業品質保障協會今（4）日公布2026年第二季4月至6月各線旅行團合理參考價格，日本線因航空機位供給充足，整體團費較去年同期下修約10%。其中北海道、東北地區較上季調降，其餘地區則小幅調漲約1,000至2,000元，觀長程及特殊路線，仍受通膨、燃油成本等影響，價格走勢偏高。

品保協會觀察第2季出境旅遊市場持續回溫，航班供給逐步穩定，日韓、紐澳等短中程市場受惠於匯率與機位優勢，團費出現明顯降幅，日本線整體團費較去年同期下修約10%，韓國在3月底至4月進入熱門賞櫻旺季，目前來看可售機位所剩不多，堪稱近年賞櫻季銷售速度最快的一年，同時也因為票價下滑與台幣兌韓元匯率走勢有利，團費降幅相對明顯，CP值相對較高。



在東南亞市場部分，品保協會稱整體價格表現平穩，部分國家較去年同期微幅調漲約1%至3%；新加坡因住宿與交通成本偏高，團費維持高檔但仍在合理區間內。印尼除峇里島外，其餘地區旅遊成本相對親民；菲律賓長灘島則因缺乏直飛航班、轉機成本較高，團費漲幅約5%至10%。

紐澳線在第2季則因匯率因素呈現降價趨勢，澳洲團較去年同期下滑約7%、紐西蘭降幅約3%。品保協會分析，匯率走勢有利、航班供給穩定，加上進入南半球秋季，主打賞楓、溫泉與城市節慶，吸引偏好深度與慢遊行程的旅客。

不過長程線方面，歐洲、中亞與非洲線團費漲幅較為明顯，品保協會指出，受到歐元、英鎊匯率偏高與旺季報價影響，4至5月團費漲幅約3%，6月更攀升至約10%，而中亞與非洲線屬季節性強烈的旅遊區域，受全球通膨、燃油價格上揚，土耳其年通膨率高達44.38%，行程團費因屎較去年同期大幅上漲20%至30%。



品保協會最後也提醒，合理團費是以綜合機票、住宿、餐食、交通與景點等成本計算，民眾規劃行程時，應避免僅以低價作為唯一考量，選擇合法旅行社並對照合理價格區間，才能兼顧旅遊品質與消費權益。同時一定要注意護照效期，並在出發前事先了解航班資訊，如紐西蘭航空因工會罷工而有航班取消情況。

2026年第二季4月至6月各線旅行團合理參考價格：

🇯🇵日本團：3.2萬至4.7萬元之間（5至7天行程，依航點與旅遊區域略有差異）

🇰🇷韓國團：1.4萬至3.3萬元之間（5至6天首爾、釜山與濟州島行程）

🇹🇭泰國團：2.3萬至4.1萬元之間（5至6天行程）

🇻🇳越南團：2.3萬至4.1萬元之間（5至6天行程）

🇲🇾馬來西亞團：2.3萬至4.1萬元之間（5至6天行程）

🇦🇺澳洲團：4萬至7.2萬元

🇳🇿紐西蘭團：12萬至18萬元

