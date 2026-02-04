春季去韓國旅遊CP值高！各國「合理團費」曝
[NOWnews今日新聞] 中華民國旅行業品質保障協會今（4）日公布2026年第二季4月至6月各線旅行團合理參考價格，日本線因航空機位供給充足，整體團費較去年同期下修約10%。其中北海道、東北地區較上季調降，其餘地區則小幅調漲約1,000至2,000元，觀長程及特殊路線，仍受通膨、燃油成本等影響，價格走勢偏高。
品保協會觀察第2季出境旅遊市場持續回溫，航班供給逐步穩定，日韓、紐澳等短中程市場受惠於匯率與機位優勢，團費出現明顯降幅，日本線整體團費較去年同期下修約10%，韓國在3月底至4月進入熱門賞櫻旺季，目前來看可售機位所剩不多，堪稱近年賞櫻季銷售速度最快的一年，同時也因為票價下滑與台幣兌韓元匯率走勢有利，團費降幅相對明顯，CP值相對較高。
在東南亞市場部分，品保協會稱整體價格表現平穩，部分國家較去年同期微幅調漲約1%至3%；新加坡因住宿與交通成本偏高，團費維持高檔但仍在合理區間內。印尼除峇里島外，其餘地區旅遊成本相對親民；菲律賓長灘島則因缺乏直飛航班、轉機成本較高，團費漲幅約5%至10%。
紐澳線在第2季則因匯率因素呈現降價趨勢，澳洲團較去年同期下滑約7%、紐西蘭降幅約3%。品保協會分析，匯率走勢有利、航班供給穩定，加上進入南半球秋季，主打賞楓、溫泉與城市節慶，吸引偏好深度與慢遊行程的旅客。
不過長程線方面，歐洲、中亞與非洲線團費漲幅較為明顯，品保協會指出，受到歐元、英鎊匯率偏高與旺季報價影響，4至5月團費漲幅約3%，6月更攀升至約10%，而中亞與非洲線屬季節性強烈的旅遊區域，受全球通膨、燃油價格上揚，土耳其年通膨率高達44.38%，行程團費因屎較去年同期大幅上漲20%至30%。
品保協會最後也提醒，合理團費是以綜合機票、住宿、餐食、交通與景點等成本計算，民眾規劃行程時，應避免僅以低價作為唯一考量，選擇合法旅行社並對照合理價格區間，才能兼顧旅遊品質與消費權益。同時一定要注意護照效期，並在出發前事先了解航班資訊，如紐西蘭航空因工會罷工而有航班取消情況。
2026年第二季4月至6月各線旅行團合理參考價格：
🇯🇵日本團：3.2萬至4.7萬元之間（5至7天行程，依航點與旅遊區域略有差異）
🇰🇷韓國團：1.4萬至3.3萬元之間（5至6天首爾、釜山與濟州島行程）
🇹🇭泰國團：2.3萬至4.1萬元之間（5至6天行程）
🇻🇳越南團：2.3萬至4.1萬元之間（5至6天行程）
🇲🇾馬來西亞團：2.3萬至4.1萬元之間（5至6天行程）
🇦🇺澳洲團：4萬至7.2萬元
🇳🇿紐西蘭團：12萬至18萬元
阿里山、日月潭5天4夜「1人團費噴5萬」！網見1細節秒懂：真的不夠有錢
生活中心／綜合報導選擇海外旅遊或國內旅遊各有不同優缺點，近期燃料相關費用下降，不少機票專家都預告飛國外走走看看的成本將會再度向下調整，不過也有獨愛國內行程的旅客選擇留在台灣，近日就有一名網友曬出一套旅遊行程一路從九份、日月潭，玩到阿里山等地的報價超過5萬，讓他忍不住驚呼「太扯」，不過相關文章在網路曝光之後，也讓許多眼尖網友點出「這關鍵」讓整套行程價格「變合理了」，不同立場民眾在網路掀起熱烈討論。
立春了！彰市八卦山百米長七彩九重葛大爆發 宛如彩色瀑布
美炸！彰化市八卦山禾家牧場附近水月台路的七彩九重葛，在今天（4日）立春節氣中迎來大爆發，長達上百公尺的花牆，放眼望去至少有5、6種繽紛花色，沿著高牆垂墜，有如彩色瀑布傾瀉而下，又像披上彩色圍巾，吸引遊客拍照打卡直呼「太夢幻」，即日起到2月中旬最美，遊客要拍花可得把握機會。
港澳旅遊警示仍為橙色燈號！ 陸委會：避免非必要旅行
寒假與春節旅遊旺季，香港與澳門過去為台灣人旅遊熱門地點。陸委會今天發布新聞指出，考量港澳情勢與法令規定及執法趨勢，「目前香港、澳門旅遊警示仍維持橙色燈號」，建議民眾避免非必要旅行。
富源國家森林遊樂區歷經風災修復 試營運優惠價五十元
記者林中行／花蓮報導 富源國家森林遊樂區回來了。歷經風災修復，富源國家森林遊樂區即將…
羅馬噴泉新規上路 遊客顧荷包「空投硬幣」
[NOWnews今日新聞]位於義大利羅馬的許願池「特雷維噴泉」（TreviFountain）一直以來是當地十分著名的景點，不過由於人潮眾多，羅馬市政府推出新規定，想要近距離往噴泉投幣許願得支付2歐元（...
睽違670 天、太魯閣最有味道再度開放！太魯閣晶英專人導覽走春
經過 670 天的休生養息，太魯閣國家公園內最具人文溫度的「綠水文山步道」終於在 2 月 1 日起重新開放。這條山徑原為合歡越嶺古道的一部分，連接起天祥與綠水兩地，是許多資深山友與旅人回憶裡最迷人的一段。為了讓房客能更深入地走進這座沉睡已久的野外歷史博物館，太魯閣晶英酒店特別規劃了「綠水森態漫遊」行程。即日起每週二、週四及週六下午，由飯店專業故事員領路，透過乘車導覽與約兩小時的漫步健行，帶領旅人用雙腳走讀那些被山林收藏的故事。「綠水森態漫遊」行程費用成人每位 500 元、孩童每位 300 元，名額有限，建議提早報名。
直飛只要90分鐘！週末奔向夢幻宮古藍 星宇航空2月起台北、台中雙點出發海島假期全攻略
有「東亞馬爾地夫」美譽的宮古島，以夢幻的「宮古藍」海色吸引無數旅客造訪，光是看照片中的海景，就令人怦然心動。如今，前往宮古島不必大費周章的轉機，搭乘星宇航空只要90分鐘，即可直達這座純淨之島，親眼細數宮古海層層堆疊的每一種迷人藍調。加上2025年全新開幕的宮古島瑰麗酒店，島上多了奢華住宿新選擇，如天堂般的海島假期，搭上直飛航班，週末也能說走就走！
日本「旅遊天花板」服務超神 外國客激推「3優勢」狂讚！
國際中心／江姿儀報導春節即將到來，學校已經開始放寒假，不少民眾早早預訂好出國行程和機票，準備好好放鬆。近年台灣人最喜愛前往鄰近的日本、南韓兩國旅遊，連過其他國家旅客也有相同偏好。近期俄羅斯、澳洲與德國遊客接受日媒採訪，驚嘆「3大優勢」，從行李寄送、車站人員服務態度到商家營業時間，大讚「方便、可靠、普及」。
星宇航空6/2開航台中-釜山 未來每週3班直飛
星宇航空今年逐漸拓展台中機場航線，成為中部旅客前往日本便利選擇，由於台中缺乏直飛韓國第二大城釜山航線，星宇航空預計6月2日首飛台中-釜山，中部旅客暢遊慶尚南北道更加便利，近日系統將開放購票。星宇航空除了增開台中航點、增班，也計畫在台中機場增加配置一架飛機，總數來到四架，在3月開始的夏季班表，持續增開
草嶺石壁櫻花季2/17開跑 2萬株春節連假爆開
古坑草嶺石壁櫻花季2月17日至3月1日登場，春節連假是最佳賞花時間，草嶺村長陳兵通說，從目前花苞狀況預料今年花況很不錯。雲林縣交通工務局長汪令堯表示，今年首度在斗六火車站規劃「預約制賞櫻接駁專車」直達石壁，歡迎民眾多利用，不用擔心塞車及找停車位。
新北推綠色旅遊 三峽、雙溪、坪林3大遊程開放報名
新北市政府觀光旅遊局以「綠色旅遊」為核心，結合大眾運輸與深度體驗，推出3條具在地特色的低碳一日遊行程，串聯三峽、雙溪與坪林，帶領遊客走進山城聚落、鐵道遺跡與水源保護區，更導入國際標準碳足跡管理機制，讓每趟旅行都能實踐友善環境、支持在地的永續精神，即日起開放報名。
出國前快檢查！護照空白頁、蓋錯章恐「無法出境」
北海道札幌圓山公園周邊散策！經典浪漫賞櫻景點與美術館、文青小店推薦
北海道,札幌,圓山公園,圓山茶寮,咖啡館,文青,三岸好太郎美術館,一日遊,攻略,墨刻圖書,旅遊書,BT21位在札幌市區的圓山公園，是許多當地居民日常散步、跑步、享受綠意的生活公園，而在春季櫻花綻放時，這裡更會搖身成為北海道相當有人氣的賞櫻勝地。粉嫩花海沿著步道綿延，無論是拍照、野餐，或只是靜靜坐著欣賞花景，都能讓人感受到札幌獨有的輕盈悠閒氛圍。公園周邊也有許多值得順遊的小景點，其中包括以色彩鮮明畫風聞名的三岸好太郎美術館，呈現札幌在地藝術能量。此外，圓山茶寮等咖啡與甜點小店散落在街巷中，旅人可以在散策途中停下腳步，品嚐一杯咖啡或甜品，讓旅程節奏慢下來，體驗札幌最迷人的日常風景。
台灣虎航開闢台中沖繩航線！單程1599元起 搶票時間曝
為了提供中部旅客更契合市場需求的旅遊選擇，台灣虎航今(4)日宣布將航網優化，將原有台中-澳門航線的運能資源轉為投入開拓沖繩航線，且將於明(5)日正式於官網進行開賣。
療癒系走春在花蓮 稻草藝術季、歐風星巴克、森林系溫泉！6種路線好放鬆
走春不一定要人擠人，把步調慢下來，來一趟花蓮山海之間的療癒假期剛剛好。從富里田野間最可愛的稻草藝術季出發，走進能穿韓服拍照的異國主題園區，再到滿室花草香氣的有機度假酒店放鬆身心；午後在歐風星巴克煙囪小屋喝杯咖啡，傍晚漫步落羽松秘境，最後泡進被森林包圍的溫泉裡，把一整年的疲憊慢慢洗去。
冬遊東北角 漁港、隧道輕旅行
隨著冬季到來，東北角少了夏日人潮，多了幾分寧靜與舒適，正適合放慢腳步、細細品味海岸風情的季節。新北市政府邀請民眾把握冬日好時光，走訪福隆漁港、舊草嶺隧道的輕旅行行程，感受山海交織的冬日魅力。
今開賣 手刀搶！北海道滑雪6天5夜假期最低價 現省7萬
日本北海道雪季向來是台灣旅客冬季出國的「兵家必爭之地」，但高價機票、雪村房型秒殺、價格天天變，讓不少人一邊訂一邊心慌。如今，雪季市場丟出震撼彈。全包式滑雪假期品牌 Club Med 宣布，2026-2027 日本北海道雪村「今開賣！手刀搶！」，首度祭出限時10天保證最低價方案，主打不必比價、不怕買貴，直接卡位下一個雪季。
「新東方快車」2026年5/4日首航 陸上「頂級郵輪」一票難求 新疆暮春初夏賞花浪漫遊首選
圖：新東方快車套房「璽悅金鑽」。(圖/巨匠旅遊提供) 【記者張嘉誠／綜合報導】 經過40年淬鍊，新疆鐵路局再度 […]
交部整合春節與和平紀念日連假 啟動交通疏運
交通部表示，一一五年春節連假自二月十四日（週六）起至二月二十二日（週日）止，共計九天；和平紀念日連假則自二月二十七日（週五）起至三月一日（週日），為期三天。由於兩段連假時間相近，交通部已責成各疏運單位整合規劃，視為一段長天期假期，全面啟動交通疏運應變措施，以因應返鄉與旅遊人潮。在公路部分，高速公路於尖峰時段及重點路段將實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控與開放路肩等措施，並調整免收通行費時段，於二月十七日（農曆初一）至二月二十二日（農曆初六），及二月二十七日至三月一日每日凌晨零時至上午五時免收費用，鼓勵民眾避開尖峰時段行駛。省道方面，連假期間特定時段台九線蘇花路廊將禁止載運危險物品車輛及二十一噸（含）以上大貨車通行，並同步實施大客車優先措施。為分散車流、降低道路壅塞，鐵公路 ...
2026北橫櫻花散步地圖 櫻花花期、櫻花品種、交通資訊一次看！
隨著氣溫逐漸上升，季節更替邁入春季，桃園復興區北橫有一項眾所周知的花季盛宴-北橫櫻花季即將開始，桃園復興區北橫的櫻花品種非常多，包含:山櫻花、枝垂櫻、八重櫻、香水櫻、昭和櫻、富士櫻，以及千島櫻等，粉色浪漫從1月下旬至3月下旬皆能觀賞，跟著北橫賞櫻地圖沿著台七線進入桃園復興區，找出最喜歡的櫻花秘境。