春季換季皮膚搔癢困擾多 中西醫觀點解析與中醫調理建議
隨著春天來臨，氣候由寒轉暖、濕度逐漸上升，許多民眾開始出現皮膚搔癢、乾燥、紅疹等不適症狀。門診中常見患者反映「一到換季就全身發癢」、「晚上特別難受影響睡眠」，甚至抓到破皮流血，嚴重影響生活品質。對此，初鳴堂中醫診所周大翔中醫師表示，春季皮膚問題與氣候變化密切相關，從中西醫角度皆有不同解釋與治療方式。
從西醫觀點來看，春季皮膚搔癢多與「過敏反應」有關。氣溫變化大、空氣中花粉與塵蟎增加，加上皮膚屏障功能尚未適應季節轉換，容易導致水分流失，造成乾燥與敏感。常見疾病如異位性皮膚炎、濕疹或接觸性皮膚炎，皆可能在此時加重。治療上多以保濕、抗組織胺及類固醇藥膏為主，能快速緩解症狀，但部分患者容易反覆發作。
周大翔中醫則從整體體質與環境變化切入，認為春季屬「風」當令，「風為百病之長」，容易夾帶寒、濕、熱等邪氣侵襲人體，導致皮膚搔癢。中醫常見與搔癢相關的證型包括「風熱」、「風濕」與「血虛風燥」等。風熱型患者常見皮膚泛紅、發癢明顯，甚至伴隨微熱感；風濕型則多見丘疹、水泡，伴隨滲液或腫脹；而血虛風燥型則常見於體質較虛弱者，皮膚乾燥、脫屑且搔癢持續。
在治療方面，中醫強調「辨證論治」，依不同體質給予相對應的調理方式。例如風熱型以疏風清熱為主，風濕型重在祛風除濕，血虛型則需養血潤燥，從根本改善體內失衡狀態。除了內服中藥，亦可搭配外洗藥浴或針灸治療，以加強止癢與修復皮膚屏障的效果。
日常保養亦相當重要。周大翔中醫師建議，春季應避免過度清潔或使用刺激性清潔用品，以免破壞皮膚保護層；洗澡水溫不宜過高，時間也不宜過長。飲食方面，應減少辛辣、油炸及高糖食物，避免助長體內濕熱，建議多攝取富含維生素與抗氧化物的蔬果，如綠色蔬菜與當季水果，以幫助皮膚修復。
此外，作息規律與壓力管理亦是關鍵。現代人生活壓力大，容易影響免疫系統與內分泌，進而加重皮膚問題。適度運動、充足睡眠與情緒穩定，有助於提升身體自我修復能力。
周大翔中醫師提醒，若皮膚搔癢症狀持續不退，甚至出現嚴重紅腫、滲液或感染情形，應及早就醫，由專業醫師診斷與治療，避免延誤病情。透過中西醫整合與日常調理，多數春季皮膚問題皆可有效改善，讓民眾在換季期間也能維持健康舒適的肌膚狀態。
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為春季換季皮膚搔癢困擾多 中西醫觀點解析與中醫調理建議
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