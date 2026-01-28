春季旅遊大檔登場！捷登旅行社推出 6 條日本深度賞櫻遊程

2026 年春季旅遊市場持續升溫，捷登旅行社（JJTOUR） 推出 6 條日本精選行程，囊括經典賞櫻地標、立山黑部雪壁奇觀、九州鐵道風情與多樣花季體驗，從3 月起至 5 月皆有多個出發梯次，適合喜愛自然美景、文化深度與特色交通體驗的旅遊族群選擇。

檜木內川堤

🗾 東北三大賞櫻名所 9 日 — 櫻花百選＋米其林三星藤花鐵道之旅

此行程帶領旅客走訪日本東北三大賞櫻名所，包括 弘前城、北上展勝地、角館武家屋敷 等百選景點，並搭乘秋田內陸縱貫鐵道穿梭自然美景，於櫻季捕捉最動人的春日花況。行程特色融合歷史文化與自然景色，是賞櫻與鐵道愛好者的理想選擇。

出發日期： 2026/03/31（二）、04/08（三）、04/13（一）、04/18（六）、05/07（四）

白石川堤千本櫻

🏔️ 黑部立山壯麗雪牆 9 日 — 六種交通穿越阿爾卑斯

「黑部立山壯麗雪牆」行程以登山纜車、高原巴士、地下纜車等 六種交通方式 貫穿立山黑部阿爾卑斯核心景觀，還規劃白川鄉合掌村、上高地、松本城與富士芝櫻祭等名勝，是一條集山岳奇景與日本傳統村落於一身的經典遊程。

出發日期： 2026/04/14（二）、04/16（四）、04/18（六）、05/11（一）、05/16（六）、05/19（二）

黑部立山雪牆

🌸 山陰山陽 & 關西賞櫻百選 9 日 — 日本西部精華巡禮

此行程囊括日本西部多處著名景點，包括 天橋立壯觀景致、鳥取砂丘沙丘奇景、琵琶湖湖畔風光 以及歷史文化勝地如姬路城、宇治平等院，呈現山陰與關西地區的多樣魅力。春季為賞櫻佳期，此團安排多個出發梯次，推薦給希望一次深入日本西部的旅客。

出發日期： 2026/03/19（四）、03/21（六）

🌿 河津櫻季・箱根伊豆靜岡深入遊 9 日 — 春日花見與溫泉放鬆

喜愛櫻花與溫泉的旅客，不容錯過這條行程。開啟於 河津櫻季 的春日氛圍，搭配箱根、伊豆的溫泉體驗、忍野八海清泉、美景步道與富士芝櫻祭等多樣行程。此路線將自然景觀與深度文化融為一體，是春季旅遊的完美選擇。

出發日期： 2026/02/24（二）、03/03（二）、03/07（六）

🚆 九州雙鐵之旅 & 櫻花名所 9 日 — 鐵道與自然交織之旅

九州地區以溫暖氣候與多樣自然與文化景觀聞名，此行程特色為搭乘 由布院之森列車、玉手宿列車 等特色鐵道，搭配高千穗峽谷、九十九島遊覽與櫻花景點點綴，是鐵道迷與自然愛好者的絕佳選擇。

出發日期： 2026/03/21（六）、03/31（二）

🌼 春之四重奏・關東新潟花見慢遊 9 日 — 多花種賞遊體驗

這條特色行程以 櫻花、杜鵑、油菜花、紫藤 等四種春季花種為主題，沿著關東與新潟地區慢遊，讓旅客沉浸在春季色彩與自然芬芳中。融合文化探索與自然美景，是春季旅遊中極具色彩的路線。

出發日期： 2026/04/18（三）、04/13（一）、04/18（六）

紫藤

📈 旅遊市場熱度持續攀升 春季出遊正當時

隨著疫後旅遊復甦，日本春季賞櫻與深度遊程需求持續走高。從北到南、從經典古城到山岳雪壁，各式旅遊產品吸引不同旅遊族群，無論是首次出國的旅客，還是鐵道迷、自然賞花愛好者，都能在這 6 條行程中找到最合適的選擇。

https://www.jjtour.com.tw/webeip/ht02016/jptour_2.asp

