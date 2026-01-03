春季訪美！高市早苗通話川普 日媒曝：可能談及中國圍台軍演

國際中心／張尚辰報導

高市早苗（右）與川普（左）敲定，將於今年春季訪美。（圖／翻攝自日本首相官邸官網）

日本首相高市早苗於當地時間2日晚間與美國總統川普通話，除了祝賀美國建國250週年，也強調在當前的國際情勢下，日、美兩國將繼續抱持密切合作。除此之外，兩人似乎也有討論該如何應對中共去年底實施的圍台軍演。

高市早苗在X平台上發文指出，她今日與川普通電話向美國表達祝福，並強調，美國是日本的重要盟友，未來兩國也將繼續保持密切合作。

根據日媒《產經新聞》報導，在通話中，川普邀請高市早苗訪問美國，兩人敲定將於今年春季具體安排磋商時程，高市早苗說，「今年年初能與川普總統直接通話，並確認日美同盟的牢固合作，這對我來說意義重大」。

此外，高市早苗也透露，兩人除了就印太地區局勢交換了意見，也確認未來將保持密切合作，似乎還針對去年底中國的圍台軍演商討應對措施。

報導稱，川普原定計畫將於今年4月份與中國主席習近平會晤，因此日方建議高市早苗在此之前就訪問美國。

