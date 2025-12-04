春季賞花地圖更新！從東京到華盛頓都有櫻花季，粉色花海超浪漫！

（圖／雄獅旅遊提供）

每到春天心就開始癢，想飛出去追花海的人一定懂。除了日本、韓國的櫻花早就排進人生清單，現在歐美也悄悄成為賞櫻新勢力——從北歐海濱一路到美國首都，粉色花雨配上異國街景，浪漫指數直接破表。

歐美賞櫻成新選擇

長線旅遊需求暢旺，歐洲成為國人旅遊的熱門選擇，像是遠在北歐的哥本哈根海濱的朗格麗尼公園，每年約四月中旬，就以壯觀的櫻花大道聞名，逾200棵櫻花樹同時綻放，將公園染成夢幻粉紅世界，還能遠眺港灣與雕塑美景。

丹麥朗格麗尼公園在每年約四月中旬時，將同時有逾200棵櫻花樹同時盛開，變成一片夢幻粉紅世界。（圖／雄獅旅遊提供）

美國首府華盛頓也以櫻花聞名世界，每年3月底到4月初都將迎來盛大的櫻花節。在短短兩周時間內，總能吸引數萬名世界各地的遊客，前來朝聖數千棵櫻花樹齊放的壯觀景象。

美國華盛頓將在三月底到四月初之間，迎來盛大的櫻花節。（圖／雄獅旅遊提供）

日本賞櫻是經典

以出國賞花的短線旅遊來說，日本或韓國仍是不錯的選擇，根據往年日本櫻前線的預測，日本各地櫻花約在3月下旬陸續開花。以日本而言，除了東京小石川後樂園及新宿御苑，為關東最佳賞櫻地點外，中部及北陸地區則可前往名古屋城、金澤兼六園等地點，都將出現滿滿被櫻花簇擁時的景象，可在其中品味日式古城、莊園及粉色櫻花、翠綠樹葉相互輝映的夢幻情景。

日韓賞櫻仍然是經典選擇。（圖／雄獅旅遊提供）

韓國濟州島金黃花海

提到賞花，許多人都會聯想到韓國釜山的賞櫻勝地鎮海，但除了釜山外，韓國濟洲島的山房山，每年到3、4月時，遍地盛開的金黃色油菜花，將構成一幅壯麗景觀，沿著花海中的步道前行，還能遠眺海岸與藍天，展現濟洲島的春日之美。 另外，在濟州島東部，也有春季最受歡迎的賞花之路，可同時欣賞到櫻花的浪漫及油菜花的鮮豔，深受攝影受好者的喜愛。

韓國濟洲島的山房山，將佈滿金黃色油菜花，同時也與櫻花相互輝映，構成一幅壯麗景觀。（圖／雄獅旅遊提供）

