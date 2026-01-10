春季踏青首選！石碇淡蘭古道變身燈海 「霞光宴」結合夕陽美景打造最美茶鄉

新北市石碇追光品牌茶會「霞光宴暨光明燈展」昨日揭幕，見證石碇地方團體齊力推動地方創生建立傳統茶鄉新形象。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市府農業局攜手華梵大學USR推創生，在石碇區舉辦追光品牌茶會「霞光宴暨光明燈展」，農業局長諶錫輝、華梵大學校長李天任等十日下午前到見證石碇地方團體齊力推動地方創生，以特色茶產業結合地景及燈展，建立傳統茶鄉新形象；現場「光明燈展」將展至三月八日，歡迎民眾春季前往石碇踏青、賞燈、品好茶。

石碇區為新北第二大茶葉產區，不僅是包種茶的生產重鎮，夏季盛產的蜜香紅茶更具有獨特蜂蜜香氣。華梵大學透過大學社會責任實踐計畫（USR）串聯石碇區公所、石碇區農會及在地農民推動地方創生；因昔日茶路從台北盆地經由淡蘭古道，從溪谷一路爬升至稜線，在不同的時間可看到朝陽、霞光等不同的光線，因此以「追光」為品牌，更將在地蜜香紅茶結合石碇的夕照霞光地景，打造「霞韻茶」品牌，呈現石碇區豐富的茶業歷史文化脈絡。

廣告 廣告

這次推出追光品牌茶會「霞光宴暨光明燈展」，以淡蘭古道為軸心，不僅有青農擺設的茶席與市集，同時展示近六百盞由石碇學子與社區民眾薪火相傳、共同彩繪的的祈願燈籠。活動十日下午揭幕，由農業局長諶錫輝、華梵大學校長李天任、石碇區長王思凱與景美溪守護聯盟召集人陳建志共同點亮主燈，見證迎春光明燈展正式啟動。

諶錫輝表示，新北是北台灣最大茶產區，這次華梵大學USR團隊實踐地方責任，以「霞韻茶」為媒介展現地方特色，結合學生團隊、在地農民與公部門，展現石碇茶產業升級轉型的潛力，更凝聚民眾對土地與文化的認同。

他說，新北市首創以農業為基礎推動地方創生，透過資源整合與品牌經營，輔導地方團隊發展各自的地域品牌，營造適合青年回流農村的環境，期許未來茶鄉能持續活化，透過與學校USR計畫的長期合作，讓新北獨特的茶文化永續傳承。

華梵校長李天任表示，華梵USR計畫不僅深耕在地歷史脈絡研究，同時更肩負社會實踐責任；淡蘭古道昔日作為茶葉運輸要道，如今轉化為石碇地方創生的重要據點，USR團隊透過策劃「石碇追光品牌茶會」的系列活動，與在地學校、社團的長期連結，共同驅動石碇文化與經濟的共好發展。迎春光明燈展將持續展演至三月八日，歡迎民眾春節走訪石碇賞燈、與茶農品茗，感受茶鄉魅力。