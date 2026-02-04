春安不打烊！羅達生、黃玲娜聯手督導林園石化廠 強化工安守護勞工安全

▲「安全是上工唯一準則」，高市府、勞動部春安聯合督導林園石化廠。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市政府副市長羅達生與勞動部次長黃玲娜昨日上午率領市府勞工局及勞動部職業安全衛生署，前往林園工業區石化廠進行春安聯合督導檢查，聚焦火災爆炸預防、危害化學品與機械設備操作安全、承攬管理及作業管制等重點，同時了解事業單位導入智慧科技防災的實際運作情形。

此次督導亦實地訪視業者導入氣體偵測數據分析、人車環境管理影像辨識、人員異常辨識與定位、設備與管線監測、工廠營運管理平台及智慧巡檢系統等智慧防災措施。檢查過程中發現部分設備存在防爆盒螺絲鬆脫、管線鏽蝕、液位計顯示異常及設備未確實接地等缺失，後續將依法裁處新臺幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰，並要求限期改善。

廣告 廣告

▲春安稽查送春聯，羅達生勉勵業者勞工齊心守護工安零事故。

羅達生副市長強調，「安全是上工的唯一準則」，春安期間業者務必落實標準作業程序，特別是火災爆炸預防及承攬管理，確保勞工作業安全與健康。同時也向現場勞工朋友致贈春聯拜早年，勉勵業者與勞工透過全員參與方式，共同強化製程安全管理。

羅達生並指出，市府近年與中央攜手推動林園產業園區智慧石化永續發展計畫，透過數位化與低碳轉型，帶動石化產業朝向安全、永續及高值化發展。多家業者已積極導入AI技術，透過影像與感測系統即時辨識不安全作業行為、煙霧及洩漏狀況，及早預警、防範事故發生，讓勞工安心工作、居民安心生活。

勞工局長江健興表示，將持續鼓勵業者運用智慧科技，推動安全與環境資訊即時化、可視化與預警化，強化製程安全與環境保護。因應職業安全衛生法修法，勞工局也將辦理多場宣導說明會，透過輔導、宣導與監督檢查，協助業者落實自主管理，確保工安不分時段、全年無休。（圖╱高市府勞工局提供）