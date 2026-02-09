春安今晚起跑 楊文科、張鎮榮下班慰勤竹縣警民力

春安即將在今天深夜起跑，新竹縣長楊文科(左5)跟議長張鎮榮(左4)今天下班時間特別先到警局致贈慰問金等，替警方15天的春安工作打氣。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕迎接春節，全國警力將從今天深夜10點起到2月23日深夜12點為止，啟動過去人稱春安的「加強重要節日安全維護工作」。新竹縣長楊文科、議長張鎮榮今天傍晚下班，連袂到警局頒發慰問金、慰勞品給縣內各分局、刑警大隊、交通隊等外勤員警和協勤民力，並在縣警局長林建隆陪同下，陸續到各分局勤務繁重的派出所當面向員警、協勤民力致謝。

縣長楊文科說，他對今年春安的工作期待一如往昔，就是要新竹縣內的治安平穩、交通順暢；另外對於詐欺集團的防阻，希望警方在這段時間不要鬆懈。

為期15天的春安期間，新竹縣將投入1239名警力，還有3386名包含義警、義交、民防、守望相助隊、以及其他志工共同協勤，有鑑於近日寒流威力強大，張鎮榮致贈泡麵、簡單補充熱量的飲品給各分局、派出所外，也特別送上優質的東方美人茶，讓大家深夜執勤後可以沖泡暖暖身。

林建隆說，今年的春安重點工作有3個，除了前述治安平穩、交通順暢，也要讓民眾安心。去年下半年起陸續發生北捷隨機殺人、南苗市場隨機攻擊事件，所以新竹縣警局上週無預警模擬類似狀況，測試竹北分局的快打部隊，就是要防範壓制類似事件發生。

他也要求各分局，放年假前要注意金融機構、銀樓等現金流通較多的地方防搶，過年期間則要防範發生住宅竊案，並維持轄內各觀光景點交通順暢外，也跟警廣維持一定的聯繫，隨時更新用路資訊給入轄走春的遊客參考。

新竹縣長楊文科(前右2)今天下班到各分局勤務繁重派出所，為今晚即將展開的春安工作加油。(記者黃美珠攝)

新竹縣議會議長張鎮榮(左1)體恤天寒地凍，警方春安工作辛苦，特別致贈優質東方美人茶，讓員警們下崗後可以泡茶暖暖身。(記者黃美珠攝)

新竹縣警局長林建隆說，因應去年下半年後陸續發生的隨機攻擊事件，竹縣警方今年春安也把讓「民眾安心」過年當作任務去努力。(記者黃美珠攝)

