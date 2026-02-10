春安全面啟動！康裕成率議會分組接力 走遍17分局力挺第一線

▲力挺春安不缺席！康裕成攜議員分組慰勞，全面向基層致敬。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】春節將至，為讓市民安心過好年，警察局正式展開115年春安工作，為力挺第一線同仁，高雄市議長康裕成今年特別規劃「分組接力、全面到位」的慰勞行程，與多名議員分別深入警察局各分局，向春安期間堅守崗位的基層員警、協勤民力與守望相助隊致上最誠摯感謝，讓守護城市的辛勞不被遺漏、溫暖遍及每一個角落。

高雄市議會年前慰勞行程遍及全市17處警察分局，共致贈逾50萬元慰勞金。其中，康議長親自走訪鳳山、三民第一及第二分局，逐一向執勤同仁表達關懷與祝福，說聲「辛苦了！」；她特別感謝同仁犧牲與家人團聚的時光，守護市民平安，也再三叮嚀在繁重勤務中務必注意自身安全、保暖與健康，並祝福大家新的一年平安健康、順心如意。

其餘分局則由議員分組接力完成慰勞行程：小港、前鎮分局由曾麗燕議員代表致贈；新興、苓雅分局由許采蓁議員前往慰勞；楠梓、左營分局由陳善慧議員致意；鼓山、鹽埕分局由李喬如議員接力完成；湖內分局由黃明太議員代表；岡山分局由陸淑美議員慰勞；仁武分局由張勝富議員、林園分局由邱于軒議員前往關懷；旗山、六龜分局則由林富寶議員致謝。

康議長表示，春安期間，基層員警、義警、義交、民防與守望相助隊全體動員，無懼寒風、日夜輪值，默默付出只為守護高雄的治安與交通順暢，期盼藉由分組接力慰勞方式，確保每一個分局、每一位春安工作人員，都能親自收到來自議會的感謝與祝福。（圖╱康裕成）