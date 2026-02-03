春安勞檢北中南同步 全台停工6項次開罰94萬元

（中央社記者吳欣紜台北3日電）農曆春節將至，各事業單位歲修、趕工作業增加，勞動部今天實施北中南同步春安勞檢，共違反34項次、停工6項次，開罰新台幣94萬元，違規樣態包含墜落、感電等防護不足。

勞動部今天在全國北、中、南區同步實施歲末春安聯合檢查，北區由勞動部長洪申翰帶隊前往位於新北市泰山區的南亞科5A公用廠建築及環境工程，中部及南區則分別由勞動部2名次長率隊進行。

根據勞動職業安全衛生署統計，這次聯合檢查共發現事業單位違反34項次、停工6項次，裁罰94萬元。

其中，北區的南亞科5A公用廠建築及環境工程共違反14項次、停工5項次，違反內容以承攬管理、墜落、倒崩塌、火災預防等防護措施不足為主，裁罰55萬元。

中區的中龍鋼鐵股份有限公司共違反14項次、停工1項次，違反內容以墜落、感電、機械捲夾、物體飛落及局限空間等防護措施不足為主，裁罰30萬。

而南區則是台灣氯乙烯工業股份有限公司林園廠共違反6項次，違反內容以火災爆炸、感電、化學品管理等防護措施不足為主，裁罰9萬元。

勞動部表示，為預防歲修趕工作業因疏忽而發生危險或提高過勞風險，已從1月23日起執行為期40天的「春安期間加強職場防災實施計畫」，至今已實施檢查1655家次，辦理安全衛生教育訓練及宣導30場次。

勞動部也說明，1月已展開「強化職場減災行動計畫」，透過源頭防災、部會合作、公私協力、監督檢查及科技輔助等面向，推動各項減災策略，1月28日也展開「加強監管高職災與高違規之廠場及工程執行計畫」，將直接列管職業災害頻率高、違規紀錄頻繁的廠場及工地，並且公開名單，讓事業單位確實為勞工的生命安全負責。（編輯：陳仁華）1150203