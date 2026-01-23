春安勞檢啟動逾5千場次 鎖定倉儲、裝修等高危險行業

勞動部23日啟動「115年春安期間加強職場防災實施計畫」，也配合「強化職場減災行動計畫」強化宣導。（示意圖／報系資料照）

隨著年關逼近，事業單位歲修、清理或趕工等作業增加，往往衍生不少職業災害，勞動部23日啟動「115年春安期間加強職場防災實施計畫」，也配合「強化職場減災行動計畫」強化宣導，職安署官員表示，今年規劃5065場次針對倉儲新建、石化工廠、工作場所、營造工程等，也針對如新光三越氣爆案等裝修案等勞檢，勞動檢查則鎖定量販、餐飲及交通運輸業等。

據統計，近年於春安勞檢期間約有20人左右勞工因重大職災而死亡、屬高風險期間，勞動部每年也祭出春安勞檢。

職安署組長陳光輝表示，職安署於114年祭出為期37天的春安勞檢，共檢查9600多家次，處以停工276件、罰鍰802件次、6400餘萬元，安全衛生主要違規為未設置安全網或護欄等防墜設施、未訂定工作守則，勞動條件主要則是出勤紀錄未落實。

陳光輝說，過年前後因趕工等易發生職業災害，今年春安勞檢共規劃包括約500場次勞動條件檢查在內的5065場次勞動檢查，將針對工作場所堆放大量易燃建材極易發生火災之食品倉儲新建工程、供公眾使用建築物之裝修工程、石化及化學工廠、囤積大量化學品之工作場所或倉庫，應強化危害物之管理與動火許可，勞動條件則鎖定零售量販店、餐飲業及交通運輸業等行業。

