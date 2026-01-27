春安勞檢啟動 陳瑞嘉慰勞汽修勞工籲防過勞

（記者陳志仁／新北報導）年節將近，汽車維修保養進入高峰期！新北市政府勞工局長陳瑞嘉27日率隊前往國都汽車新莊廠關懷勞工，致贈飲品、防護手套等慰問品，並提醒雇主務必落實職業安全衛生措施，避免因趕工而導致勞工過勞或發生意外；勞檢處也同步宣布啟動春安勞檢，守護勞工平安過好年。

圖／新北市政府勞工局長陳瑞嘉27日率隊前往國都汽車新莊廠，贈送慰問品給辛苦的勞工。（新北市政府勞工局提供）

勞工局指出，年節前返鄉及出遊需求增加，帶動汽車維修與定期保養作業量大幅提升，相關作業常涉及車輛頂升、動力機械操作及油品、化學品使用，潛藏一定風險，雇主若未妥善管理，極易造成職業災害；因此，市府特別選在年節前深入汽車修護業現場，實地了解作業流程與勞工安全防護情形。

陳瑞嘉在國都汽車新莊廠副總經理陳浩立陪同下，逐一巡視底盤、輪胎、鈑金及烤漆等作業區，詳細了解各工段標準作業流程（SOP），並關心勞工防護用具的配戴與使用狀況，肯定業者在安全管理與環境維護上的用心；同時也提醒在工作量增加期間，應合理安排人力與工時，確保勞工身心健康。

陳浩立說，公司在推出「夏季冷氣健檢」或「過年前回娘家」等活動時，皆會特別留意勞工排班與休息情形，全面遵守職安法及勞基法相關規定；副廠長林啟正補充，新莊廠目前約有110名員工，每月定期保養量能達2000輛次，若加上鈑金烤漆作業，最高可近3000輛次，除依法辦理特殊作業體檢外，也提供牛乳給烤漆人員飲用，並重視通風與排氣設施，降低作業風險。

勞檢處長林澤州提醒，春安勞檢期間將加強查核營造工地、食品與化學工廠、汽車維修、貨運、倉儲及國道客運等高風險行業，督促雇主落實安全防護；勞工局也呼籲，雇主應遵守工時規定，隨時關注勞工健康狀況，共同打造安全職場，讓勞工朋友安心、健康迎接春節。

