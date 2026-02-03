春安勞檢！南亞科公用廠14項違法 勞動部令5處停工、開罰55萬

為防堵營造業歲末趕工潮職災問題，勞動部執行北中南春安聯合檢查；勞動部長洪申翰（前中）3日前往南亞科5A公用廠建築及環境工程工地勞檢，共查獲14項職安缺失，5處立即停工，初步開罰55萬元，後續將要求業者限期改善。（郭吉銓攝）

農業春節將至，工地趕工易釀職災，勞動部今年1月啟動5056場次針對倉儲新建、石化工廠、工作場所、營造工程等進行春安勞檢，今天勞動部長洪申翰帶隊到新北泰山的台塑南亞科5A公用廠勞檢，發現天井及管道開口未有護欄等14項違法，已令5處停工，初步開罰55萬。

勞動部於今天會同經濟部、地方政府到北中南三地同步實施春安聯合檢查，北部勞檢地點在台塑南亞科5A公用廠建築及環境工程，屬於丁類危險性工作場所。

勞動部職業安全衛生署北區安全衛生中心說明，檢查範圍為主設備廠區、氮氣廠及水處理廠，檢查重點以高風險作業項目為主，包含施工高架高處作業、電梯井及管道間開口、露天開挖作業、模板作業倒塌、起重吊掛、車輛機械作業、物體飛落危害、電銲作業容易發生火災的危險物品等。

廣告 廣告

今天勞動部長洪申翰帶隊到新北泰山的台塑南亞科5A公用廠勞檢。（郭吉銓攝）

今天勞動部長洪申翰帶隊到新北泰山的台塑南亞科5A公用廠勞檢。（郭吉銓攝）

今天勞動部長洪申翰帶隊到新北泰山的台塑南亞科5A公用廠勞檢。（郭吉銓攝）

為防堵營造業歲末趕工潮職災問題，勞動部執行北中南春安聯合檢查；勞動部長洪申翰（前中）3日前往南亞科5A公用廠建築及環境工程工地勞檢，共查獲14項職安缺失，5處立即停工，初步開罰55萬元，後續將要求業者限期改善。（郭吉銓攝）

勞動部年初公布的「強化職場減災行動計畫」，將營造業列為首要改善對象，圖為工人停工接受勞檢。（郭吉銓攝）

勞動部年初公布的「強化職場減災行動計畫」，將營造業列為首要改善對象，圖為工人停工接受勞檢。（郭吉銓攝）

經檢查，本次發現14項違法，已停工5處，罰鍰55萬。

勞動部長洪申翰強調，針對前述缺失，職安署一定盯到底，但罰款、停工不是結束，重點是安全改善，理解過年前有趕工壓力，但勞工安全不能被犧牲，公安不是選項，而是底線。

他表示，重大職災死亡數一半來自營造業，意外原因高比例為墜落，今年1月配合春安勞檢的「強化職場減災行動計畫」也將營造業視為重點推動對象。而去年職安法修法也將防災責任從檢查移往源頭，若該法已經上路，該案應該會被罰得更重。

職安署署長林毓堂補充，依照立法院通過職安法修法附帶決議，勞動部將於今年5年將修正、訂定11個子法，新法後續還需報行政院，估下半年實施。

更多中時新聞網報導

16億獎勵 春節醫院開診率破7成

陶晶瑩、Ella悼小胖老師盼安息

郭富城拍新片 陳意涵舉手求演