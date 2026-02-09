春安啟動首日坐鎮前線 副縣長陳壁君夜訪斗六警分局挺警心

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】115年春節前夕治安關鍵時刻，雲林縣政府於加強重要節日安全維護工作首日即展開慰問行動，副縣長陳璧君於今(9)日晚間率隊前往斗六警察分局，親赴勤務現場向第一線員警及協勤民力致意，強調春安期間務必穩住治安、守好交通、顧全縣民安全，讓民眾安心迎接連續假期。

春安首日副縣長陳壁君夜訪斗六分局，坐鎮第一線挺警心。(記者廖承恩翻攝)

115年「加強重要節日安全維護工作」自2月9日22時起至2月23日24時止，為期15天，雲林縣政府以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為核心目標，全面整合警察、義警、民防、義交、守望相助隊及警察志工等各項治安力量，全力投入春節前後的安全維護工作，展現縣府守護公共安全的高度決心。

為鼓舞基層士氣，副縣長陳璧君於首日即帶隊慰問，同行包括雲林縣警察局副局長陳瑞金、民防副大隊長夏保介、義警副大隊長鄭順長、義交副大隊長李晟佑，以及義警、民防、義交大隊部幹部，前往縣警局及斗六警分局，逐一向執勤員警與協勤民力表達關懷與感謝，肯定大家在春安期間肩負守護縣民安全的重責大任。

115年春安專案自2月9日22時起至2月23日24時，為期15天。(記者廖承恩翻攝)

副縣長陳璧君指出，農曆春節是國人最重視的團圓時刻，今年連續假期長達9天，返鄉人潮、旅遊活動與大型聚集事件明顯增加，縣內各大觀光景點、交流道、高鐵站、火車站、公車站及宗教場所，勢必面臨人車潮交織的考驗。她期勉所有執勤同仁提高警覺、堅守崗位，全面強化治安維護、交通疏導及為民服務工作，讓縣民平安過節、安心出行。

斗六警分局表示，針對春安期間治安與交通特性，已全面盤點轄區重點路段及人潮熱區，特別加強大眾運輸場站、人潮聚集場所及重要節點的巡守與警戒，落實預防隨機攻擊及突發事件應變機制，並結合義警、民防、警察志工與社區守望相助巡守組織，形成綿密防護網絡。

陳璧君勉勵同仁堅守崗位，全力維護治安交通，守護縣民平安過節。(記者廖承恩翻攝)

分局長李宗儒強調，斗六警分局將以嚴密勤務部署與即時應處作為核心，持續強化犯罪偵防能量與交通秩序維護，確保春節期間社會安定、道路順暢，讓民眾在團圓歡聚之際無後顧之憂，警民共同守護安全、打造宜居的幸福雲林。