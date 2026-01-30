春安啟動！安平區公所慰問警消環致意

卅日上午安平區長蕭泰華展開春安慰問行程，走訪安平地區警消機關，首站抵達警四分局。(安平區公所提供)

記者王勗／台南報導

農曆春節將至，南市警方已啟動加強重要節日安全維護工作(春安)，為感謝安平警消人員、民間守望相助隊不畏辛勞堅守崗位，安平區公所特於卅日上午展開慰問行程，區長蕭泰華一一走訪第一線警消機關，向守護社區安全的防線致意，同時也送上慰問品祝賀新年快樂。

卅日上午安平區長蕭泰華展開春安慰問行程，走訪安平地區警消機關，首站抵達警四分局，慰勉包含民防、義警、義交及志工中隊在內的各編組單位，後馬不停蹄趕往南消安平、永華等分隊及中西安平區環保區隊，親手送上慰勞品關懷第一線守護市民的人員。

蕭泰華表示，安平地區共計有十一守望相助隊，均是由熱心民眾自願組成，是推動地方公共安全不可或缺的基石，守望隊不僅協助警方維護社區治安、還提供治安資訊、執行夜間巡邏、防竊防盜防火，並協助災害防救及急難救助等，是警民合作的橋梁亦是社區安全的守護者，有賴於這些熱心人員的付出，安平地區民眾也得以安居樂業。

安平區公所強調，警政、消防、各守望相助巡守隊及全年辛勤投入環境清潔與垃圾清運工作的環保局安平區隊是維護地方的無名英雄，也期盼在眾人齊心努力下，讓市民歡度平安、祥和的新春佳節。