春安國小新校舍動土 盧秀燕：投資教育投資未來

【記者陳世長台中報導】台中市南屯區春安國小今（15）日舉行新校舍興建工程動土典禮，市長盧秀燕親自到場主持，教育局長蔣偉民、地方民意代表、社區賢達、校方師生及各界貴賓齊聚一堂，共同見證南屯區教育建設再升級的重要里程碑。盧市長表示，春安國小明年將迎來創校60週年，在一甲子的重要時刻動工興建新校舍，不僅是送給學校最好的生日禮物，也是耶誕與新年的雙重祝福，更象徵市府持續以行動投資孩子、深耕教育的決心。





盧市長指出，春安國小創校近60年來培育無數優秀學子，許多市政顧問、地方人士及歷任校長都與這所學校有深厚情感連結，是地方深具歷史與溫度的一所好學校。她也提到，近年台中經濟穩健成長、工商發展蓬勃，是六都中少數人口持續正成長的城市，目前總人口已突破286萬人，創下歷史新高。



因為人口增加，孩子自然也隨之增加，尤其南屯溪西地區因交通建設逐步到位，鄰近嶺東商圈及精密機械科技園區，住宅與社會住宅陸續推出，人口快速移入，使春安國小與文山國小學生數暴增，校舍空間已不敷使用，甚至出現學童需跨區就讀的情形。



盧市長強調，市府正是看見學校與家長的實際需求，才全額補助春安國小新校舍興建工程，最重要的目標就是增加校舍量能，讓更多在地孩子能就近就學，減輕家長與里長年年為學區煩惱的壓力。她說明，春安國小新校舍工程預計於114年開工、116年完工，市府投入約2億1,060萬元，興建三層樓新校舍、共24間教室，完工後將大幅提升學校容納量，滿足學區內學齡兒童就學需求。



市府不僅在春安國小擴建校舍，也同步推動溪西地區首座文山國中興建工程，預計明年9月新學期即可招生，補足長年以來國中不足的問題。她強調，教育是一棒接一棒的工程，只要開工，就一定要完工，為孩子鋪好未來的路。



教育局長蔣偉民表示，教育是市府施政的重中之重，台中市教育預算占總預算比例為各局處之首，市府持續推動教育政策，致力營造安全、友善且具特色的學習場域。因春安國小原有校舍空間已不敷使用，市府補助學校經費興建新校舍，規劃24間教室，並配合既有校舍動線，採用現代化設計理念，融合綠建築與永續環境概念，打造安全、舒適且富有人文氣息的學習空間，未來也將成為鄰近居民親近、共享的校園場域。



盧市長強調，教育雖是看不見的工程，卻是城市永續競爭力的根本。近年台中在教師表現、校長領導、語文競賽及技職教育等多項全國評比中屢獲第一，正是長期投資教育逐步開花結果的證明。她表示，投資教育、投資孩子，就是投資台中與國家的未來。