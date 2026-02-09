春安工作首日部長慰勉保五總隊勤務辛勞

%E4%B8%80 67 300x200 1

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】內政部長劉世芳2月9日內政部警政署執行「115年加強重要節日安全維護工作」的首日上午9時30分，親臨保五總隊慰勉並指示：在這段期間，全國警察機關將動員所有警力，結合義警、民防各種民力，全面投入治安維護、交通疏導及防詐宣導等工作；以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為重要節日安全維護工作目標，希望警察同仁能順遂執行各項勤務，並注意執勤安全。在慰勉過程由盧總隊長簡報總隊整備情形及任務特性，並報告當前四大重點工作。

部長肯定保五總隊無論是在元旦升旗典禮、國慶慶典活動、臺灣燈會，或是在114年支援花蓮縣警察局執行「馬太鞍溪堰塞湖溢流災變」勤務、協助高雄市政府警察局執行「車站及捷運站安全維護」等工作上，警察同仁都能站在維安最前線，對社會治安的維護是有目共睹的。

另為強化南部各縣市之治安，加強「掃黑」、「打詐」、「緝毒」、「社會韌性」效能，保五總隊派駐支援協助南部縣市警察機關維護治安工作上有莫大貢獻。部長亦提及保五總隊在協助推動強化「國家關鍵基礎設施」防護人員訓練專業知能，厚植關鍵設施守護能量，發揮專業的防護警力，對「社會韌性」效能做好準備應變，亦有卓越貢獻。

部長特別強調，連假期間全國警察機關堅守崗位，全員不休24小時守護社會治安及維持交通順暢。另也提醒警察同仁，執勤務必注意執勤安全及身體健康；並請各警察機關事先規劃員警春節連假勤休事宜，讓輪值員警能提前安排返家團聚，並向所有員警的家人致謝，同仁在值勤之餘也要照顧好自己，警察是一個大家庭，部長會做警察同仁最堅強的後盾。

最後部長表示，春節即將到來，祝賀所有同仁春節愉快、工作平安，並期盼全體同仁全力做好維護治安工作，大家一起努力讓國人安心過好年。