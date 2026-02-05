春安聯檢！嚴查高空墜落風險 南市勞工局籲落實防災過好年

南市勞工局職安處呼籲事業單位，春節前夕，務必加強工安意識，確保平安過年。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

歲末年初是營造工程、物流配送及工廠趕工的高峰期，職災發生機率激增，南市已啟動「大台南春安聯合檢查」，發現事業單位以未能有效防範高處墜落最多，勞工局表示，將會持續加強督促，要求事業單位務必落實各項防災機制。

勞工局說，農曆春節就到了，連假前後趕工潮與人員流動頻繁更可能衍生職災風險，呼籲事業單位務必落實各項職業安全衛生防災作為，五日邀請配合職安作為的企業「洋基工程股份有限公司」，由副總經理蘇啟章代表現身說法，說明該公司凝聚職安共識，嚴格落實防護措施，透過AI、智慧監測管理系統導入等方式做好勞工安全，展現自主管理成效，期將相關經驗分享供事業單位參考。

勞工局長王鑫基指出，勞動部職業安全衛生署已展開全國春安檢查，歲末年初前後是營造工程、物流配送及工廠趕工的高峰期，職災發生機率激增，南市也展開「大台南春安聯合檢查」，透過實地稽查與輔導，要求雇主在衝刺業績的同時，把安全防護做好，降低職場危害風險。

經統計，自啟動聯合檢查迄今，常見違法樣態以未能有效防範高處墜落最多，其次為未設置安全上下設備，同時也發現堆高機及交流電焊機使用違規等，將持續加強督促，要求事業單位務必落實各項防災機制。

職安健康處處長李炫昌表示，春安期間趕工，是事故高風險時段，提醒雇主務必落實法令規定，做好風險管理與現場管控。