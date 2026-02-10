春安開跑！侯友宜「最後一次」主持慰問 警「安心五面向」讓民眾過好年

新北市長侯友宜9日晚間最後一次主持春安工作，警察局也宣布「安心五大面向」，讓民眾過好年。（圖／翻攝畫面）

農曆春節即將到來，新北市「115年加強重要節日安全維護工作」於9日晚間10時正式起跑，新北市政府整合警察、消防、憲兵及協勤民力，全面強化治安、交通與為民服務措施。啟動首晚，市長侯友宜也最後一次主持春安工作，除致贈慰問品感謝基層同仁辛勞外，市警局更展示了年初以來針對「黑槍毒賭詐」強烈掃蕩的「安心五大面向」實績，宣示守護市民平安過好年的決心。

侯友宜9日與副市長朱惕之當晚於市府大禮堂，邀集警察、消防、義警、民防、義交、志工、救護及防宣等夥伴，發放加菜金與慰問品。侯市長感性表示，市府團隊秉持「簡政便民、行動治理、智能城市」理念，春節期間除了維護治安，更應主動關懷弱勢族群，讓守護的力量深入鄰里。

為確保春節前夕治安平穩，新北市警察局提前部署，公布「安心五大面向」的亮眼執法數據，包括自1月1日到2月8日止。在掃黑與肅槍方面，共查獲治平案件17件44人，扣得現金165萬及犯罪證物，並緝獲非法槍械8件8人，包含制式與改造槍枝共9枝。

此外，在緝毒與緝賭部分共緝獲毒品案件1,073件1,086人，查扣各類毒品近30公斤，並破獲賭博案件121件512人，清查金流高達1億餘元，新北警也共瓦解123個詐欺集團、逮捕167人，查扣不法所得高達8300餘萬元及黃金2.3公斤，有效斬斷犯罪金流。

警察局長方仰寧指出，這些亮眼的數據是透過「預防性強力掃蕩」為春節治安奠定基石。未來15天，警力將重點進駐人潮聚集點、交通樞紐與大眾運輸場站，並對酒駕、毒駕採取「零容忍」態度，運用科技執法精準打擊違規。方局長也特別呼籲，市民可多加善用「165反詐騙專線」及「護鈔服務」，新北警將以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為核心目標，全力守護市民度過平安順遂的春節假期。

