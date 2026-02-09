春安「最養眼」畫面曝！高雄舞廳、酒店妹飄香出籠…她們短裙辣腿排排站

記者黃啟超、陳弘逸／高雄報導

春節連假將至，高雄警方昨晚（9日）起加強重要節日安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸。並針對轄區治安、交通、景區等熱點，擴大臨檢稽查。

昨晚（9日）是加強重要節日安全維護工作首夜，高雄市政府警察局動員17個分局與外勤大隊、隊共520名警力加入全市擴大臨檢及路檢勤務。

市府針對2026高雄燈會、高雄冬日遊樂園、哈瑪星西子灣、佛光山（平安燈會）、駁二特區、鹽埕埔新樂街趕集、崗山之眼、旗津、壽山、旗山老街等著名熱門景點及活動，已訂有「高雄市春節疏運計畫」，並規劃相關疏導管制措施，以紓解春節旅遊人車潮。

如有交通壅塞狀況，各分局及交通警察大隊成立之「交通快速反應編組」，立即趕赴現場排除，並上線警廣說明現場狀況，以機動、彈性與即時交通疏導等作為，展現警察執行力，達成春節交通順暢目標。

警察局呼籲，春節前後金融機構、大型賣場、量販店、超商、加油站、年貨商街等交易熱絡，現金流動頻繁，易為歹徒覬覦而發生強盜、搶奪或竊盜等犯罪行為，請業者對整體環境設計進行重新檢視及加強安全維護，以強化自我防護功能。另金融機構也要做好員工自衛編組演練，防止被搶，讓民眾提款更安心。

高雄警察局局長趙瑞華表示，去年本市主要治安指標案類『暴力犯罪』、『竊盜犯罪』及『詐欺犯罪』等，高雄暴力犯罪件數31件，為六都最低，其中槍擊案全年發生數為3件，和109年相比，減少11件，降幅達8成。

此外，檢肅幫派組合部分，高雄也是連續4年榮獲全國「特優」；與民眾日常生活息息相關的交通事故防制上，高雄更是六都中唯一A1數量連5年下降的城市，114年較109年降幅高達27%。

