春巡戰備展示最終日！解放軍強擾 26架次軍機進逼 19架次逾越中線
昨天是國軍「115年春節加強戰備媒體邀訪」的最終日，解放軍在台海周邊的活動卻顯著升溫。國防部今（30）日上午通報，偵獲共機 26 架次、共艦 6 艘及公務船 1 艘，持續在台海周邊活動。
軍機傾巢而出：多點進入、逾越中線
根據國防部即時軍事動態，在偵獲的 26 架次共機中，高達 19 架次 逾越海峽中線及其延伸線，分別進入我國北部、中部及西南空域：
中部與北部海域：自昨日下午 1 時 35 分起至晚間 8 時 20 分，偵獲包括主、輔戰機及無人機共 23 架次，其中 18 架次逾越海峽中線。
北部空域：下午 3 時 25 分至晚間 8 時，有 2 架次輔戰機在北部空域活動。
西南空域：昨日上午 8 時 45 分至下午 1 時 15 分，另有 1 架次輔戰機出沒。
國軍春巡最終日：台版彈簧刀首度亮相
昨日共軍活動適逢國軍春巡操演最後一天，海軍於左營基地及桃子園海灘展示「近岸防域作戰」能力。操演亮點在於被稱為「台版彈簧刀」的勁蜂一型（Jin-Feng 1）攻擊無人機，首度公開實彈測試。
雖然首架無人機因翼面控制失效於起飛後墜入沙灘，但隨後補射的兩架均成功命中海上靶標，驗證了濱海打擊群的精準摧毀能力。此外，海軍亦展示了 AAV7 兩棲突擊車與水中爆破操演，對假想敵的兩棲進犯實施多層次反制。
國軍應處作為
面對解放軍海空兵力壓迫，國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統進行嚴密監控與應處。針對春節期間的台海局勢，軍方維持高度戒備，確保國土安全。
