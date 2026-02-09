春日動盪藏家庭考驗！專家點名「4生肖」最容易起衝突

星座專家點名「四個生肖」將迎來家庭關係考驗。（示意圖：Shutterstock／達志）

立春過後，萬物在丙午馬年的熱氣中萌發，星象正經歷「金天四分相」的震盪，這股能量容易擊中心中最柔軟、也最容易被忽視的地方「家庭」。星座專家艾菲爾9日發文指出，至除夕前，正是家家戶戶忙於灑掃、準備團圓的時刻，然而瑣碎的家務、長輩的叮嚀或是對未來的不同展望，都可能在金天相位的催化下，變成情緒的導火線，「四個生肖」將迎來家庭關係的考驗。

生肖虎

【放下棱角，輕擁長輩叮嚀】

屬虎的朋友，在立春後的這波震盪中，你那渴望主導與獨立的靈魂，最容易與家中的傳統勢力產生摩擦。故事的場景往往發生在除夕前的大掃除或年貨採買中，長輩那些帶著舊時代氣息的叮嚀，在你耳中可能變成了束縛與囉唆。然而，請試著看見那粗糙言語背後的深情，那是他們唯一懂得表達愛的方式。這段時間，你的抗壓性體現為一種「柔軟的承接」，當你不再試圖爭辯誰的觀點更現代，而是笑著接過長輩遞來的一碗熱湯時，家裡的緊繃感會瞬間消融。家和萬事興，這份好運是你用溫柔換來的，當你收斂起外在的鋒芒，轉身成為家中最可靠的支柱時，你會發現那份來自血緣的認可，才是紅馬年最踏實的開端。

化解儀式：找一個安靜的午後，親自泡一壺熱茶（建議選用帶有香氣的烏龍或花茶）。先在長輩的空位放上茶杯，靜坐三分鐘，想像自己坐在對方的位子上，看著「倔強的自己」。隨後，將茶斟滿，親手端給對方。

生肖豬

【細聽碎念，解讀愛的密語】

屬豬的朋友，近期你可能會覺得另一半或家人的情緒起伏不定，甚至讓你感到有些疲於奔命。在金天相位的影響下，周遭的人容易變得焦慮，而你的「情緒互補」能力正是此時的救命靈丹。故事感發生在某個深夜，當另一半因為瑣事而嘮叨不休時，請別急著逃避或反駁，試著透過那些看似雜亂的言語，讀出對方對於家庭的在乎與對未來的隱憂。少說一句辯解，多聽五分鐘心聲，你會發現對方的嘮叨其實是求救，也是最深的依賴。當你用那種如水般的包容去包裹對方的尖銳時，客廳裡那盞昏黃的燈光會顯得格外溫馨。在這春寒料峭的時節，你的耳朵是家裡最溫暖的出口，讓愛在靜靜的傾聽中，重新找回流動的頻率。

化解儀式：準備一個乾淨的空玻璃瓶。當你感到對方情緒激動時，不要回嘴，在心中默數10秒。事後獨自到陽臺或窗邊，對著瓶口輕聲訴說你感受到的壓力，然後將瓶蓋旋緊三秒再鬆開，象徵「聽見了，也放下了」。

生肖馬

【卸下防備，家是溫柔終點】

正值本命年的開端，屬馬的朋友在外面衝鋒陷陣，難免帶著滿身疲憊與外面的情緒回到家門。但在這段動盪期，你最需要學習的是「情緒的斷舍離」。故事的背景是你推開家門的那一刻，屋子裡飄著飯菜的香氣，或是孩子期待的眼神，請在此時深呼吸，將職場的競爭與煩憂留在門外。這段時間，最好的示愛不是昂貴的禮物，而是主動接過手中的家務，或是餐後一起洗碗的細碎時光。當你用行動分擔家人的辛勞，你會發現那些外在的壓力和家人的笑容相比，都顯得微不足道。家不是展現強勢的舞臺，而是讓你卸下盔甲的搖籃。當你願意在廚房與客廳間穿梭，用煙火氣去滋養關係，丙午馬年的奔騰才有了最安穩的落腳處。

化解儀式：在玄關處準備一個小託盤或掛鉤。每天回家開門前，閉上眼，想像自己脫下了一件名為「社會身分」的重裝甲，並將鑰匙或手錶輕輕放下，發出清晰的「喀噠」聲。進門後，立刻去洗手洗臉，象徵洗淨塵囂。

生肖狗

【耐心潤滑，化解冰封誤會】

屬狗的人，天生擁有敏銳的守護直覺，而在除夕前的這段變動期，你將成為家中最不可或缺的「潤滑劑」。面對可能出現的家庭變動或舊有的誤會浮現，你那不偏不倚的公正與耐心，將是破冰的關鍵。故事感發生在一次氣氛僵持的家庭聚餐中，你的一句幽默化解、或是一次私下的居中協調，都能讓原本冰封的關係重新解凍。請記得，面對家人的不理智，你的冷靜與善解人意是守護和諧的最後防線。不要害怕麻煩，當你耐心地梳理那些打結的情緒時，你會看見家人眼神中流露出的感激。在這個團圓前夕，你用行動證明了忠誠與愛，讓誤會轉化為更深的理解。當一家人能坐下來平安地吃一頓年夜飯時，那種和樂融融的氛圍，就是你最引以為傲的守護成果。

化解儀式：在晚餐時，關掉刺眼的白光，點燃一盞暖黃色的桌燈或蠟燭。準備一盤切好的飽滿水果（如橘子或蘋果），由你主動分給僵持的雙方。在分送的過程中，輕輕觸碰對方的肩膀或手背。溫柔不是退讓，而是選擇讓愛先行。

