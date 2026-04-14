春日養膚：日本御姬研「青春復活因子」 逆轉換季危肌！

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隨著換季環境壓力增加，肌膚最怕的「乾、敏、老」也隨之而來。即便勤於保養，暗沉、乾癢與細紋依然如影隨形，氣色更顯疲態。其實並不是保養不夠，而是肌膚防禦屏障在季節交替時易受損失衡，使肌膚保水力與穩定度同步降低，讓保養效果大打折扣。

針對這類春日肌膚困擾，源自日本養膚抗老保養品牌「KACOKEN 御姬研」，以精準的養膚哲學，提供了一套幫助肌膚回歸穩定與澎潤的頂級修護對策。

（圖片來源：KACOKEN 御姬研提供）

精準鎖定換季需求｜重現絲絨般細緻的發光肌底

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皮膚專科胡醫師推薦（圖片來源：KACOKEN 御姬研提供）

好的保養品如同懂你的旅伴，不只是給予，更懂得穩定並應對肌膚在換季時的變化。正因為KACOKEN 御姬研對「無添加」與「高品質成分」的堅持，累積了深厚的好口碑，成為許多人在追求澎潤美肌路上，指名「一定要回購」的信賴品牌。

趁著春日煥新的時節，不妨重新檢視自己的保養清單。不僅守護肌底的健康，更在春日購物提供多項專業對策，讓你在多變的季節裡，依然能自信擁有一份毫不費力的亮麗光采。

【KACOKEN 御姬研 聯絡資訊】

品牌官網：https://www.kacoken.com/zh-TW

官方LINE：https://line.me/R/ti/p/@rti6017i

以上資訊由 KACOKEN 御姬研提供