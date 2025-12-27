春晚吉祥物4匹馬「對應災厄」 中國網友批：觸霉頭！當局急了

大陸中心／楊惟甯報導

央視2026春晚吉祥物視覺出爐。（圖／翻攝自央視新聞微博）

中央廣播電視總台18日正式發布「2026年春節聯歡晚會」吉祥物形象，以「騏騏」、「驥驥」、「馳馳」、「騁騁」四匹駿馬，呼應年度主題「騏驥馳騁 勢不可擋」。孰料，相關視覺甫曝光，便在中國社群迅速發酵，部分網友將四匹馬與象徵末日災厄的「天啟四騎士」進行對比，發現無論是配色或視覺設計都有高度相似之處，質疑官方是在「觸霉頭」。

今年春晚吉祥物的創作概念，源自中國不同歷史時期的經典馬文化形象。「騏騏」取材自西周文物「盠駒尊」，以青黑色調展現沉穩氣質；「驥驥」源於漢代天馬，融入飛馬雙翼，象徵騰躍進取；「馳馳」以唐代三花馬為原型，展現盛世風采；「騁騁」則來自普氏野馬，寓意生態保育與生命延續。

然而，相關形象曝光後，部分中國網友卻指出，四匹駿馬在配色上，與「天啟四騎士」常見的白、紅、黑與灰（或青）馬高度相似，甚至連僅有白馬配戴馬鞍的細節也如出一轍。相關對照圖隨即在社群上被大量轉發。

「天啟四騎士」象徵災厄，被視為末日降臨的預兆。（圖／維基百科）

「天啟四騎士」源自《聖經·啟示錄》，傳統詮釋中分別象徵瘟疫（或征服）、戰爭、飢荒與死亡，騎乘不同顏色的馬，被視為末日降臨的預兆。該意象長期被引用於文學、影視與遊戲作品中，早已成為跨文化的災厄象徵。

隨著討論升溫，部分網友更質疑，「四馬」諧音近似「死馬」；也有人指出，春晚口號「騏驥馳騁」倒過來念就是「城池祭旗」，認為寓意不吉，直呼《央視》根本是在觸霉頭。眼見輿論持續擴大，網路上也流傳疑似中共內部文件，稱由於四馬形象已對外公開、無法撤回，建議相關單位及早介入輿情，引導討論方向，避免負面解讀持續發酵。

