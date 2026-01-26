春晚名單被消失！張雨綺被控小三又涉代孕「觸法」遭抵制 遼寧衛視關評論避難

張雨綺近日陷入代孕、小三風波遭網友抵制，被遼寧電視台春晚撤換。翻攝微博

曾以《長江7號》走紅的「星女郎」張雨綺，近期深陷代孕與插足他人婚姻的醜聞。日前她現身遼寧衛視春晚錄製片場，一頭「奶奶灰」造型引發關注，卻招來網民集體抵制。遼寧衛視官方微博評論區瞬間湧入大量留言，逼得官方不得不暫時關閉評論區並封鎖關鍵字。據《揚子晚報》報導，已確認張雨綺從春晚排練名單中移除，其原本演出的節目也已更換演員。

張雨綺與前夫袁巴元、袁的前妻葛曉倩之間的恩怨糾葛近日再起波瀾。葛曉倩不僅實名舉報張雨綺代孕、插足婚姻，更爆料接到陌生電話威脅。大量網友湧入遼寧省電視台評論區指責電視台包庇劣跡藝人。

更有網民發現，同場錄製的還有曾被張雨綺在脫口秀中暗諷劈腿的男星于適，其粉絲也加入戰局，要求抵制曾令偶像陷入輿論爭議的張雨綺，雙方風波越演越烈。

回顧張雨綺的成名之路，2005年因一支肯德基廣告被周星馳相中，隨後簽約星輝公司。2010年她向周星馳提出解約，經華誼總裁王中磊介紹認識汪小菲，兩人成為男女朋友。

張雨綺在汪小菲幫助下結束與周星馳的合約糾紛，跳槽到華誼。2010年汪小菲和大S訂婚消息傳出後，張雨綺在微博發文承認分手：「我和汪小菲的感情已經結束了。分開主要是兩人性格不太合適，我也是和大家一起知道了這個消息。他很出色，我由衷祝他幸福！」

遼寧衛視撤換小品改保口碑 網民呼籲：拒絕失德藝人登台

2016年10月26日，張雨綺在微博正式公佈與相識70天的富商袁巴元結婚。2017年宣布在美產下龍鳳胎，但袁巴元前妻葛曉倩稱其中一胎是代孕。葛曉倩表示她已經實錘張雨綺是她和袁巴元的小三，之後更收到陌生號碼的威脅電話。

葛曉倩表示警方稱打電話威脅的是兩位律師，其中一位律師長期為某女星提供輿情監督服務，但兩位律師都表示不認識張雨綺。葛曉倩表示她會去司法局投訴，要求徹查涉事律師與張雨綺是否有雇傭關係，今（26日）更在微博發文嗆聲張雨綺若不是代孕，就曬出嬰兒的出生證明。

面對鋪天蓋地的負面評論，張雨綺本人至今仍未對相關指控作出公開回應，而且中國現行法律法規嚴禁任何形式代孕，意即張雨綺可能已經觸法。不少不滿張雨綺「插足、炫富、代孕」傳聞的網民紛紛表態。據報導，電視台內部已對演出陣容做出調整，以確保春晚口碑不受影響。



