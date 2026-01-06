春暖蘭陽開跑！杏輝宜蘭馬拉松四月開跑邀各界好手前來報名

杏輝馬拉松四月登場廣邀好手報名。（記者張正量攝)

記者張正量／宜蘭報導

由宜蘭縣政府與杏輝醫藥集團聯手打造的年度體育盛事「２０２６杏輝宜蘭馬拉松」，於六日上午在縣政府縣民大廳盛大舉行記者會。在大洲國小醒獅戰鼓團的熱力助陣下，正式宣告賽事啟動，本屆賽事特別轉戰春季，定於四月十一 日 在宜蘭運動公園田徑場鳴槍開跑。

本屆主題定為「勁杏宜蘭?熱情輝灑」，最大的亮點在於賽期由往年的十一月首度調整至氣候宜人的四月。代理縣長林茂盛表示，選在春暖花開的季節舉辦，是希望讓參賽者在最舒適的天候下，盡情領略宜蘭的自然風光與人文魅力，進一步帶動全民運動風氣。

廣告 廣告

杏輝醫藥集團總經理白友烺強調，集團深耕在地並致力守護民眾健康，今年特別加碼實質獎勵，凡符合成績標準的跑者，將可獲得市價二千六佰元的「活芯升級版」產品。此外，主辦單位更設立了「破大會紀錄獎金」，最高可拿 三萬元，現場還有總價值超過十萬元的摸彩好禮，並提供豐富的在地特色餐點補給。

杏輝宜蘭馬拉松報名期間自至二月十一日止，主辦單位誠摯邀請全台跑者在春日齊聚宜蘭，在宜人的氣候中挑戰自我、跑出健康。